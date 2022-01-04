Emin Çapa'dan skandal açıklamalar! Haddini aşıp Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından, emekli ve memura yapılacak zam oranlarını da Başkan Erdoğan açıkladı. Buna göre; en düşük emekli maaşı 2500 TL olurken, memura da toplamda yüzde 30,5 oranında zam yapılmış olundu.
HALK TV SKANDALA DEVAM EDİYOR
Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından Halk TV'de skandal bir yayın yapıldı. 20 Aralık gecesi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" sistemine geçilmesinden sonra dolar hızla aşağı çekilmişti.
O gece tıpkı dolar gibi yüzleri düşen tayfadan olan Emin Çapa, Türkiye'nin AK Parti ve Erdoğan gitmeden iyi günler göremeyeceğini söyleyecek kadar ileri gitti.