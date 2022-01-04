Emin Çapa'dan skandal açıklamalar! Haddini aşıp Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

ÇAPSIZ AÇIKLAMA

Şirin Payzın ve Barış Terkoğlu'nun da bulunduğu yayında Çapa, "Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların Erdoğan gitmeden daha iyi günleri olmayacak" dedi.

BDDK, EMİN ÇAPA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırı davrandığı için, başta Emin Çapa ve Durmuş Yılmaz olmak üzere, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

DOLAR DÜŞTÜ YÜZLERİ DE DÜŞMÜŞTÜ

Muhalif medya kuruluşlarındaki gazetecilerin dolar düştüğünde tepkileri dikkatlerden kaçmamıştı. Özellikle CHP'ye yakınlığıyla yayın hayatını sürdüren Halk TV'de Şirin Payzın, İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan ile Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin doların düşüşüne canlı yayında verdikleri tepkileri, sosyal medyada capslere malzeme oldu.

Öte yandan dolar yükseldiğinde Başkan Erdoğan'ı hedef alan isimler şimdi ise gözlerden kaçmadı. Bugünkü manzarayla anlaşılıyor ki muhalif medya doların yükselmesine seviniyormuş.