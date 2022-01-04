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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 04.01.2022 10:07
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    • 04.01.2022 10:07
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    Emin Çapa'dan skandal açıklamalar! Haddini aşıp Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

    Ekonomiye dair hiçbir öngörüsü tutmayan sözde ekonomist Emin Çapa yine haddini aştı. Dertleri ekonomi olmayan dolar düştüğünde gerçek yüzleri belli olan muhalif medyanın baş aktörlerinden Çapa, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Şirin Payzın ve Barış Terkoğlu'nun da bulunduğu yayında Çapa, "Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların Erdoğan gitmeden daha iyi günleri olmayacak" dedi.

    Emin Çapa’dan skandal açıklamalar!

    TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından, emekli ve memura yapılacak zam oranlarını da Başkan Erdoğan açıkladı. Buna göre; en düşük emekli maaşı 2500 TL olurken, memura da toplamda yüzde 30,5 oranında zam yapılmış olundu.

    HALK TV SKANDALA DEVAM EDİYOR

    Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından Halk TV'de skandal bir yayın yapıldı. 20 Aralık gecesi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" sistemine geçilmesinden sonra dolar hızla aşağı çekilmişti.

    O gece tıpkı dolar gibi yüzleri düşen tayfadan olan Emin Çapa, Türkiye'nin AK Parti ve Erdoğan gitmeden iyi günler göremeyeceğini söyleyecek kadar ileri gitti.

        ÇAPSIZ AÇIKLAMA

        Şirin Payzın ve Barış Terkoğlu'nun da bulunduğu yayında Çapa, "Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların Erdoğan gitmeden daha iyi günleri olmayacak" dedi.

        BDDK, EMİN ÇAPA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırı davrandığı için, başta Emin Çapa ve Durmuş Yılmaz olmak üzere, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

        DOLAR DÜŞTÜ YÜZLERİ DE DÜŞMÜŞTÜ

        Muhalif medya kuruluşlarındaki gazetecilerin dolar düştüğünde tepkileri dikkatlerden kaçmamıştı. Özellikle CHP'ye yakınlığıyla yayın hayatını sürdüren Halk TV'de Şirin Payzın, İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan ile Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin doların düşüşüne canlı yayında verdikleri tepkileri, sosyal medyada capslere malzeme oldu.

        Öte yandan dolar yükseldiğinde Başkan Erdoğan'ı hedef alan isimler şimdi ise gözlerden kaçmadı. Bugünkü manzarayla anlaşılıyor ki muhalif medya doların yükselmesine seviniyormuş.
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