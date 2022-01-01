Başkan Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programına video mesaj

Şen, "Aslında bu hikayenin kahramanı Recep Tayyip Erdoğan. Peki neden hikayenin kahramanı sensin diyorum? Çünkü sen de bir Tayyip Erdoğan'sın mevzu bu. Bunu kavrayacağız. Tayyip Erdoğan nasıl çalışıyorsa öyle çalışacağız. O nasıl gayret ediyorsa öyle gayret edeceğiz. O nasıl yorulmuyorsa biz de öyle yorulmayacağız ve kazanacağız." dedi.

Mustafa Şen, 2023'te seçimi kazanacaklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olacağını, teşkilatın bunu başaracağını ifade ederek, "Girmiş olduğu her seçimi kazanmış bir teşkilatın ve liderin yol arkadaşı, o teşkilatın mensubu birisi olarak, ben nasıl savunma hattında olabilirim? Benim ne işim var savunma hattında? Bana yakışan taarruz, sefer, zafer. Zafer evinde oturana nasip olmuyor. Zafer seferde olana" diye konuştu.

"Mevzu basit, kazanacağız" diyen Şen, şöyle devam etti:

"Ama bana şu soruyu sormayın, nasıl kazanacağız? 'Nasıl'ı çöpe at. Kazanacağız. Nasılı yok? Kazanacağız. Çünkü başka yolu yok. 'Niçin kazanalım? Hep biz mi kazanacağız?' Bundan sonraki seçimleri kazanmayacaksan, bu zamana kadar olan seçimleri niye kazandın ki? Daha öteye gitmeyeceksen buraya kadar niye geldin ki? O yüzden soru yok. Nasıl kazanacağız, niye kazanacağız, neden kazanacağız? Onların hepsini çöpe... Kazanacağız ve Tayyip Erdoğan yeni Cumhurbaşkanımız olacak."





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, eğitimlerin hayırlı olmasını temenni ederek sözlerini sonlandırdı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, çok önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kabaktepe, eğitimlerde, programlarda ve çalışmalarda dört maddeye değindiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Teşkilat olarak öncelikle tam bir beden olmamız lazım, var olmamız lazım. Sandıktan il yönetimine kadar görev verdiğimiz noktadaki kişi sayısı ne kadar olması gerekiyorsa her birini tamamlamış olmamız lazım, diyorduk. İkinci olarak; bu büyük AK Parti kadrosu ve ailesi olarak hep beraber, aynı şeyi kendi dilimizle anlatabilmeliyiz. Sözümüzle, davranışlarımızla, eylemlerimizle aynı hedefe yürüyebilmeyi başarabilmeliyiz. Üçüncü olarak görünür olmayı başaracağız. Dördüncü olarak bilinir olmayı başaracağız, diyorduk. Bu dört maddeyi gerçekleştirebilmek için en ihtiyacımız olan hususlardan birisini de teşkilat akademi eğitimleri vesilesiyle edinebileceğimize ve edindiğimize inanıyoruz. Bundan önceki programlarda da onu gördük."

Osman Nuri Kabaktepe, iki sloganları bulunduğuna işaret ederek, "Birincisi, muhakkak seçimi kazanacağız. Çünkü başarı bu teşkilatın kaderidir ve her kader muhakkak yaşanacaktır. Mukadderdir. İkinci olarak; Biz 2023'te yine kazanacağız. Yeniden kazanacağız. Ama öyle bir kazanacağız ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar Türkiye Başkanı olduğunda herkes kazanmış olacak. Tüm Türkiye kazanmış olacak. En son yazdığı kitabına koyduğu başlıktaki gibi daha adil bir dünya hedefiyle aslında tüm dünya da kazanmış olacak." şeklinde konuştu.

Programda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Başkan Yardımcıları ve partililer yer aldı.

AK Parti Teşkilat Akademisi'nin İstanbul'daki eğitim programları yarın sona erecek.