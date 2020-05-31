CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Partili İBB döneminde projelendirilip yapılan yerleri, faaliyetleri ya da süren projeleri CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı işlermiş gibi göstermeyi sürdürüyor. Bilindiği üzere, en son tarihi çeşme projesinin de İmamoğlu'na ait olmadığı ortaya çıkmıştı.







İmamoğlu, son olarak kendisine ait olmayan İstavroz Atık Su Tüneli projesi hakkında sosyal medya hesabından "On yıllardır güzelim İstanbul Boğazı'na reva görülen bu görüntüye son veriyoruz. Yapımına başladığımız 598 metre uzunluğundaki İstavroz Atık Su Tüneli tamamlandığında İstavroz Deresi'ne deşarj olan ve buradan Boğaz'a akan atık sular arıtma tesisine iletecek" dedi.





ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKAN YARDIMCISI TEPKİ GÖSTERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise sosyal medya hesabından, Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin var olan İstavroz Deresi projesini sahiplenmesi hakkında tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından yalanı ifşa eden tweetler attı. Bakan Yardımcısı'nın sıralı tweetleri şöyle:





İSTAVROZ DERESİ VAR OLAN BİR PROJE

"İBB Başkanı İmamoğlu var olan bir projeyi daha sahiplendi. Bir hafta önce Haliç, dün Üsküdar Bülbüldere-Çavuşdere Tünellerini ve bugün de 2017 yılında yapımına başlanan İstavroz Deresi Tüneli projelerini kendisi başlatmış gibi gösteriyor. Peki işin aslı ne? İstanbul'un altyapısını geliştirmeye yönelik sayısız projeyi hayata geçiren İSKİ; Özellikle iklim değişikliğine bağlı artan yağışların neden olduğu taşkınları önlemek için Atıksu ile yağmur suyu toplamaya yönelik yatırımları artırmış, bu sistemleri ayırmaya başlamıştı."





İSTAVROZ DERESİ 2016 YILINDA BAŞLADI

"Bu çalışmalardan birisi de İSTAVROZ DERESİ Tünel inşaatı olmuştu. Proje 2016 yılında başladı. TBM (Tünel Açma Makinesi - Köstebek) ile 500 m uzunluğunda bir tünel çalışmasına başlandı. Ancak, her tarafı tarih kokan şehirde bu çalışmalar planlandığı gibi yürümeyebiliyor."





KAZI ÇALIŞMASI İZNİ ALINAMADIĞINDAN SÜREÇ UZUYOR

"Nitekim öyle de oluyor. Tıpkı dün bahsettiğimiz Üsküdar Bülbüldere-Çavuşdere Tünel Projesinde olduğu gibi. 2017'deki kazı çalışmalarında TARİHİ bir KİLİSE bulunuyor. Müze Müdürlüğü kazı çalışmalarını durduruyor. Olay basında da geniş yer buluyor. Akabinde alternatif güzergahlar araştırılıyor. Yeni proje geliştiriliyor. Ancak bölge; topoğrafik açıdan dik ve eğimli, boğaz ön görünümü ve tarihi eserlerin bulunduğu bir alan... Sahil yolunda da trafik nedeniyle yüzeyden kazı çalışması izni alınamadığından süreç uzuyor."





YAPILMIŞ ÇEVRE YATIRIMLARINI KENDİ YAPMIŞ GİBİ GÖSTERDİ

"Peki İBB Başkanı İMAMOĞLU neden yapıyor bunu? Yeni projeler yok mu? Teknik ekipleri yeni projeler üretemiyor mu? Peki yıllarca bu hizmetlerden istifade eden, bu hizmetlere tanık olan İstanbullular. Bu çalışmaların hiç yapılmadığına, daha yeni başlandığına nasıl inanırlar? Çevre önleyici hekimliktir" diyoruz. Çevreye ne kadar yatırım yaparsanız sağlık masraflarınız o derece azalır. Ancak Bir yandan arıtma tesislerini GEREKSİZ görerek açmayıp, öte yandan YAPILMIŞ ÇEVRE YATIRIMLARINI kendi yapmış gibi göstermek tezat değil mi?"





DAMLA KAYA / SABAH







