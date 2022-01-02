Kemal Kılıçdaroğlu: Belediye Başkanları kendi aralarında yarışıyor

RAKİP OLARAK GÖRMÜYORMUŞ

Devlet Bahçeli, "Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kıran kırana bir rekabet var" diyor. Siz Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?

Hayır, rakip olarak görmüyorum. Öyle kıran kırana bir rekabet falan da yok. Onların bu açıklamalarla hedeflediği şey şu: Acaba bunların içine bir nifak sokabilir miyiz? İttifakı dağıtabilir miyiz? CHP'yi karıştırabilir miyiz? Böyle bir arayış içindeler. Bunlar çocukça…