Kemal Kılıçdaroğlu: Belediye Başkanları kendi aralarında yarışıyor

2023 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olacağı belliyken CHP-İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin desteklediği Millet İttifakı'nın ise adayı net değil.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK SİNYALLERİ
Ancak Millet İttifakı fokur dokur kaynıyor. 2023 seçimlerine giden süreçte Cumhurbaşkanı adayı olmak için kendi partisindeki muhtemel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı'nın önünü 'Belediye Başkanlığına devam etmeliler" ifadeleriyle kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' çıkışıyla da kendi adaylığını öne çıkarmıştı.
İMAMOĞLU İLE YARIŞIYOR MUSUNUZ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'ye verdiği röportajda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki ilişkiye dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Ekrem İmamoğlu ile aralarında bir yarış mı var?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun verdiği "Bir yarış varsa belediye başkanlarının kendi arasında" cevabı yeni bir tartışma başlatacak gibi. İşte Kılıçdaroğlu röportajından bazı bölümler;
RAKİP OLARAK GÖRMÜYORMUŞ
Devlet Bahçeli, "Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kıran kırana bir rekabet var" diyor. Siz Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?
Hayır, rakip olarak görmüyorum. Öyle kıran kırana bir rekabet falan da yok. Onların bu açıklamalarla hedeflediği şey şu: Acaba bunların içine bir nifak sokabilir miyiz? İttifakı dağıtabilir miyiz? CHP'yi karıştırabilir miyiz? Böyle bir arayış içindeler. Bunlar çocukça…