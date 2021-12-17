Kılıçdaroğlu'nun adaylık hamlesinin ardından İmamoğlu da "masadayım" dedi! Düello kızışıyor

Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimleri için adayı Başkan Erdoğan olarak aylar öncesinden açıklanırken; benzemezlerin kurduğu Millet İttifakı vatandaşların karşısına alnının akıyla bir aday çıkarmaktan hala uzak. Bir yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylık maratonuna başlarken bir yandan da büyükşehir belediye başkanları masada oldukları mesajını veriyor. HDP "bensiz karar verilmez" vurgusu yaparken ittifaktaki adaylık bilmecesi her geçen gün kördüğüm oluyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK ÇIKIŞI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayın programında Millet İttifakı'nın kabul etmesi durumunda Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinin sinyalini verdi ve "İttifak kabul ederse sorun yok" dedi. Kılıçdaroğlu, her ne kadar ittifakı işaret etse de ittifaktan beklediği desteği alamadı. Tam da bu süre içerisinde CHP'nin diğer öne çıkan ismi İmamoğlu devreye girdi.
İMAMOĞLU: BEN DE MASADAYIM
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kayseri'de bir esnafın "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna, "Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek." yanıtını verdi.
İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için geldiği Kayseri'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.