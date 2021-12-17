Kılıçdaroğlu'nun adaylık hamlesinin ardından İmamoğlu da "masadayım" dedi! Düello kızışıyor

İkram edilen pastırmadan da yiyen İmamoğlu, ziyaret ettiği bir esnafın, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Böyle bir şey istenir mi? Böyle bir şey istenmez. Böyle büyük meseleleri halk tartışır, tartıştırır, sonra gelir o işin yetkili kurumları, kurulları tartışır. Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek. Yani bu, şöyle bir şey değil, (iş yerindeki diğer esnafı göstererek) 'Ben bu dükkanı satın almak istiyorum.' diyebilir beyefendi, o başka bir şey bu başka bir şey. İşini en iyi yapan, en faydalı insandır."

İmamoğlu'nun da tıpkı Kılıçdaroğlu gibi ittifakı işaret etmesi, "2023 seçimlerinde masada ben de varım" mesajı olarak okundu. Düellonun kızıştığı ittifakın şimdi seçimini kimden yana kullanacağı merak konusu.