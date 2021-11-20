Takvim.com.tr'nin haberi ses getirdi! Kulisleri öğrenen Ekrem İmamoğlu'nun cephesi köpürmeye başladı

Altaylı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması durumda seçimi kazanacaklarını ima etti.

"Oysa tüm anket firmaları ve dahi iktidar partisi bile biliyor ki, seçime gidilirken hala var ise, Millet İttifakı'nın çıkarabileceği en güçlü adaylar 2 büyükşehir belediye başkanı. Bu yüzden de iktidar sözcüleri her yerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını pompalıyor, Yavaş ve İmamoğlu'nu ise karalıyorlar" diye yazdı.

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Cumhur İttifakı'nın adayı belliyken Millet İttifakı'nın ise adayı hala belli değil. Ancak Millet İttifakı'nda adeta kazan kaynıyor. Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sürekli olarak cumhurbaşkanlığı adaylığı için nabız yoklayıp kulis çalışması yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için bir son dakika hamlesi geldi.

Sosyal medya hesaplarında partisini ön plana çıkaran paylaşımlar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün tüm sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafını değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafında kendisinin daha çok ön plana çıktığı görülürken arkada ise sadece Türk bayrağı yer aldı.