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    • 20.11.2021 15:46
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    • 20.11.2021 15:46
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    Takvim.com.tr'nin haberi ses getirdi! Kulisleri öğrenen Ekrem İmamoğlu'nun cephesi köpürmeye başladı

    2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru giderken adaylık hesapları kızışmaya başlıyor. CHP cephesinde İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu üçgeninde koltuk savaşları devam ediyor. Takvim.com.tr geçtiğimiz gün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık adına İmamoğlu'nu engellemek için Mansur Yavaş'ı öne süreceğini yazmıştı. Bu haber, İmamoğlu'nun medya cephesi; Oda Tv ve Fatih Altaylı'da panik yarattı.

    Kulisleri öğrenen Ekrem İmamoğlu’nu cephesi köpürmeye başladı

    2023 seçimlerine doğru giderken CHP'de taht kavgaları bitmek bilmiyor. Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını engellemek için her fırsatta "Belediye Başkanları görevine devam etmeli" mesajı veriyor.

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    Ancak Takvim.com.tr'nin edindiği kulislerle Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını engellemek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş kartını öne sürüyor. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk savaş sürerken Kılıçdaroğlu kendisi cumhurbaşkanı adayıymış gibi hareket ediyordu. Ancak ortaklarını kendi ismi konusunda ikna edememe ihtimaline karşı Ekrem İmamoğlu'nu engellemek adına Mansur Yavaş'ı sahneye sürmeyi planlıyor.

    EKREM İMAMOĞLU İLE SAVAŞ

    İmamoğlu pr çalışmalarıyla ismini sürekli duyurmaya çalışırken, bu durumun farkında olan Kemal Kılıçdaroğlu, bütün taktikleri deneyerek İmamoğlu'nu pasifize etmeye çalışıyor.

    CHP Genel Başkanı, son ana kadar kendisinin adaylığı için hamlelerini yapacak. Ancak bu olmazsa; Mansur Yavaş'ı sahneye sürecek. Her ne kadar belediye başkanlarının adaylığına sıcak bakmasa da Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı sahneye sürüp İmamoğlu'nu ekarte etmek istiyor.

        ALTAYLI RAHATSIZ ODA TV RAHATSIZ

        İmamoğlu cephesi ise bu durumdan rahatsız. Panik halinde algı operasyonlarına başlayan İmamoğlu takımı haberleri servis ediyor. Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde "Kemal Bey bu takası kabul eder mi" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Fatih Altaylı yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermeme sözlerini eleştirdi.

        Altaylı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması durumda seçimi kazanacaklarını ima etti.

        "Oysa tüm anket firmaları ve dahi iktidar partisi bile biliyor ki, seçime gidilirken hala var ise, Millet İttifakı'nın çıkarabileceği en güçlü adaylar 2 büyükşehir belediye başkanı. Bu yüzden de iktidar sözcüleri her yerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını pompalıyor, Yavaş ve İmamoğlu'nu ise karalıyorlar" diye yazdı.

        2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Cumhur İttifakı'nın adayı belliyken Millet İttifakı'nın ise adayı hala belli değil. Ancak Millet İttifakı'nda adeta kazan kaynıyor.

        Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sürekli olarak cumhurbaşkanlığı adaylığı için nabız yoklayıp kulis çalışması yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için bir son dakika hamlesi geldi.

        Sosyal medya hesaplarında partisini ön plana çıkaran paylaşımlar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün tüm sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafını değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafında kendisinin daha çok ön plana çıktığı görülürken arkada ise sadece Türk bayrağı yer aldı.
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        Haberler Güncel Takvim.com.tr'nin haberi ses getirdi! Kulisleri öğrenen Ekrem İmamoğlu'nun cephesi köpürmeye başladı
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