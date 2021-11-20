Takvim.com.tr'nin haberi ses getirdi! Kulisleri öğrenen Ekrem İmamoğlu'nun cephesi köpürmeye başladı

2023 seçimlerine doğru giderken CHP'de taht kavgaları bitmek bilmiyor. Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını engellemek için her fırsatta "Belediye Başkanları görevine devam etmeli" mesajı veriyor.
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Ancak Takvim.com.tr'nin edindiği kulislerle Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını engellemek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş kartını öne sürüyor. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk savaş sürerken Kılıçdaroğlu kendisi cumhurbaşkanı adayıymış gibi hareket ediyordu. Ancak ortaklarını kendi ismi konusunda ikna edememe ihtimaline karşı Ekrem İmamoğlu'nu engellemek adına Mansur Yavaş'ı sahneye sürmeyi planlıyor.
EKREM İMAMOĞLU İLE SAVAŞ
İmamoğlu pr çalışmalarıyla ismini sürekli duyurmaya çalışırken, bu durumun farkında olan Kemal Kılıçdaroğlu, bütün taktikleri deneyerek İmamoğlu'nu pasifize etmeye çalışıyor.
CHP Genel Başkanı, son ana kadar kendisinin adaylığı için hamlelerini yapacak. Ancak bu olmazsa; Mansur Yavaş'ı sahneye sürecek. Her ne kadar belediye başkanlarının adaylığına sıcak bakmasa da Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı sahneye sürüp İmamoğlu'nu ekarte etmek istiyor.