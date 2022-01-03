Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.01.2022 22:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.01.2022 22:19
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Mersin' mesajı: "Akdeniz'in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye'nin özeti..."

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, "Mersinli tüm kardeşlerime en kalbi selam ve tebriklerimi sunuyorum" dedi.

    Başkan Erdoğan’dan ’Mersin’ mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.



    Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Akdeniz'in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye'nin özeti Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle Mersinli tüm kardeşlerime en kalbi selam ve tebriklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan müjde üstüne müjde
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Mersin' mesajı: "Akdeniz'in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye'nin özeti..."
        SON DAKİKA