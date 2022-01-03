ABD'yi terkederek ülkesine dönen Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran: Ülkemizde son 15 yılda bilime verilen değer yadsınamaz

Çok önemli tespitlerde bulunan bilim insanı Prof. Dr. Zahmakıran'ın Sabah'a açıklamaları şöyle:
"Annem ev hanımıydı babam SGK ile çalışan bir insandı. Devlet okullarında okudum. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nden bölüm ve fakülte birincisi, üniversite üçüncüsü olarak mezun oldum. 2002'de o zaman Devlet Planlama Teşkilatı'nın açtığı ODTÜ ile birlikte yürüttükleri öğretim elemanı yetiştirme programı kapsamında temiz enerji alanında araştırmalar yapmak üzere ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak yüksek lisansa kabul edildim. 2005'te yüksek lisansımı 2010'da doktoramı yüksek şeref öğrencisi olarak birincilikle bitirdim. Bartın Üniversitesi rektör yardımcısıyım. Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Nano Biyo Teknoloji Bölümünde de öğretim üyesi olarak görev yapıyorum.
DÖNMESEM ÜLKEME İHANET ETMİŞ HİSSEDERDİM
Yüksek lisans ve doktora yaptığım sırada TÜBİTAK ve Devlet Planlama Teşkilatı bursiyeri olarak Japonya ve Fransa'da iki yıl süreyle misafir araştırmacı olarak araştırmalar yaptım. Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında gelişmekte olan üniversitelere öğretim üyesi istihdamı sağlanan program kapsamında zorunlu hizmetim Van 100. Yıl Üniversitesi'ne çıktı. Kurumdan izin aldım. 400 aday arasından ABD'de temel bilimler ve mühendislik alanında dünyanın en iyi üniversitesi olarak bilinen Massachusetts Institute of Technology'ye Türkiye orijinli proje asistanı olarak kabul edildim. Yaklaşık 1 yıl boyunca orada araştırmalarımı yaptım. Amerika'ya eğitim için gittim ama ben de oradan istifade ettim. Oradaki bakış açısını, problem nasıl çözülüyor, problemlere yakınlaşmaları nasıl bunları öğrendim. Bunları öğrenip eğer ülkeme dönmemiş olsaydım ben kendimi bir şekilde ülkeme ihanet etmiş olarak düşünürdüm.
BOSTON'DAN VAN'A UÇTUM