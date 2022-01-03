TOGG'la birlikte Türkiye elektrikli oto üssü olacak: 2030'a kadar fabrikalar elektrikli üretecek

Ayrıca Yeşil Mutabakat'la birlikte otomotiv sektöründe enteresan gelişmelerin görüleceği bir sürece girildi. Yeşil Mutabakat karbon nötr olma hedefi ile net bir tarif yapıyor ve ülkeler de bunun altına imza atıyorlar. 2030'a geldiğimizde bunun tamamı hayata geçmiş olmak zorunda. Sanayimizin, rekabetçiliğimizin korunması ve ekonomiye sağladığı katkının sürdürülebilmesi AB'deki gelişmelere uyumlu üretim yapması çok önemli. Bu bağlamda zaman, emek ve para gerektiren önemli bir dönüşüm içindeyiz."



Ford Otosan, Gölcük fabrikasında ticari araç Transit'in tam elektrikli versiyonunu üretecek. E-Transit, 2022 bahar aylarında satışa sunulacak. Ford'un Avrupa'da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 85'inin üretimini Türkiye'de gerçekleştiren şirket, E-Transit ile birlikte Ford'un Avrupa'daki elektrikli araç üssü olacak.