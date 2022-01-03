TOGG'la birlikte Türkiye elektrikli oto üssü olacak: 2030'a kadar fabrikalar elektrikli üretecek

Klasik motordan, hibrit teknolojisine geçen Türkiye otomotiv sanayisi, şimdi de elektrikli araç üretimine hazırlanıyor. Elektrikli dönüşüme Ford Otosan ve Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu öncülük yapacak. Onları diğer fabrikalar izleyecek. Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen "Dünyada ve Türkiye'de Elektrikli Araçlar Görünümü" başlıklı konferansta konuşan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, OSD üyelerinin birçoğunun otomobil üretimlerini 2030'a kadar elektrikliye çevirmiş olacağını söyledi.
DÖNÜŞÜM BAŞLADI
Türkiye otomotiv sanayisinin yüzde 85'in üzerinde Avrupa'ya ihracat yaptığını hatırlatan Yenigün, şöyle devam etti: "Artık müşteriler, dünyamızı korumayı öncelikli bir madde olarak, biz üreticilerin önüne koyuyor. Dolayısıyla elektrikli araç istiyorlar. Bu, bizim için olmazsa olmaz. Önce otomobiller, hemen ardından hafif ticari araçlar, kamyonlar ve otobüsler elektriklenecek.
Ayrıca Yeşil Mutabakat'la birlikte otomotiv sektöründe enteresan gelişmelerin görüleceği bir sürece girildi. Yeşil Mutabakat karbon nötr olma hedefi ile net bir tarif yapıyor ve ülkeler de bunun altına imza atıyorlar. 2030'a geldiğimizde bunun tamamı hayata geçmiş olmak zorunda. Sanayimizin, rekabetçiliğimizin korunması ve ekonomiye sağladığı katkının sürdürülebilmesi AB'deki gelişmelere uyumlu üretim yapması çok önemli. Bu bağlamda zaman, emek ve para gerektiren önemli bir dönüşüm içindeyiz."
Ford Otosan, Gölcük fabrikasında ticari araç Transit'in tam elektrikli versiyonunu üretecek. E-Transit, 2022 bahar aylarında satışa sunulacak. Ford'un Avrupa'da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 85'inin üretimini Türkiye'de gerçekleştiren şirket, E-Transit ile birlikte Ford'un Avrupa'daki elektrikli araç üssü olacak.