2021 enerjide rekor üstüne rekor kırıldı! Yerli ve milli enerjide dev hamleler

Elektrikte rekor tüketime rekor arz 1 milyon 163 bin 441 megavatla 4 Ağustos'ta kayıtlara geçerken yılın son günlerine doğru rüzgar enerjisinde tüm zamanların üretim rekoru 188 bin 418 megavatla 10 Aralık'ta kırıldı.

KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ KEŞFİ 540 MİLYAR METREKÜPE YÜKSELDİ



Tüm alanlarda olduğu gibi teknoloji alanında da adımlar atıldı. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) canlı ortamda ilk kez kullanıma açıldı. Vadeli Gaz Piyasası ve Vadeli Elektrik Piyasası'nın da açılışı da 2021'de gerçekleşti. Temiz Enerji Teknolojileri Merkezinin açılışının yanında elektronik ortamda madencilik işlemlerinin yürütüldüğü e-maden de yine bu yıl devreye girdi.