2021 enerjide rekor üstüne rekor kırıldı! Yerli ve milli enerjide dev hamleler

Türkiye'nin yerli ve milli enerji politikalarının daha fazla yer aldığı 2021'de kesintisiz enerji için çalışmalar yıl boyunca devam etti. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesince enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yoluna devam eden Türkiye, enerjide üst üstü birçok dev hamleyi hayata geçirdi.
Yaklaşık 3 bin 800 megavatın eklenmesiyle 100 bin megavata dayanan kurulu güçte, yerli ve yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 65 seviyelerine yükseldi. "Rüzgar ekip, enerji biçiyoruz" diyerek çıkılan yolda Türkiye'nin rüzgarı esmeye devam etti ve rüzgar enerjisinde kurulu güç 10 bin megavatın üstüne çıktı.
Doğal gazın konforunu tüm Türkiye'ye yaymak için devam eden çalışmalar hız kesmedi. Türkiye'de 39'u bu yıl olmak üzere 628 ilçe ve beldeye doğal gaz ulaştı.