TÜRKSAT 5B yarın sabah saat 06.58’de Space X Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna çıkacak

TÜRKSAT 5B ile, Türkiye'nin aktif uydu sayısını 8'e çıkarıyoruz. Yerli ve milli uydumuz 6A'nın da uzay vatanda yerini alacağı günler yakındır" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara'da 'Uydu Teknolojileri Haftası' kapsamında düzenlenen 'Türkiye'nin Uzay Vizyonu' programına katıldı. Türkiye'nin uydu ve uzay yolculuğunda çok önemli bir dönemeci daha geride bırakmaya hazırlandıklarını belirten Karaismailoğlu, "Yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirerek, ülkemizin gençlerine, hayallere sınır konulmayacağını göstermenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere, TÜRKSAT 5B haberleşme uydumuzu, yarın sabah saat 06.58'de Space X Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna uğurlayacağız. Yarın fırlatacağımız, TÜRKSAT 5B ile, Türkiye'nin aktif uydu sayısını 8'e çıkarıyoruz. Kendi teknolojisini üreten, yerli ve milli kaynaklarını seferber ederek ulaşım ve haberleşmenin her alanında yeni bir çağı yakalayan Türkiye'miz geleceğini inşa etme konusunda son derece kararlıdır. Bu hedef doğrultusunda yerli ve milli uydumuz 6A'nın da uzay vatanda yerini alacağı günler yakındır" diye konuştu.
'UZAY VATANDA SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN'
Yürüttükleri hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldiklerini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş yapılırken, bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaştık. Denizlerimize 'Mavi Vatan' dedik. Bu kavram, denizlerimize duyduğumuz sevginin ortak bir ifadesi olarak her siyasi görüşün, her kesimin mutabakatıyla kalplerimize yerleşti. 3 yanı denizlerle çevrili bir yarımada olan Türkiye'den hareketle denizcilik alanında da devrim niteliğinde gelişmeler kaydettik. 2021 yılının ilk yarısında ihracatta deniz yolunun payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 158 milyar dolar oldu. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere ana vatanımıza yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Mavi Vatan'ımızın her karışında söz sahibi olmak için imkanlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz. Son olarak söz sahibi olacağımız bir yer daha var; Uzay Vatan. Yaşadığımız heyecan ve coşku kelimelere sığmayacak kadar büyük. Bugün Uzay Vatan'da söz sahibi olmak için uzaya bir yıl içinde iki uydu fırlatan ülke konumundayız. Bütün dünya bilsin ki ana vatanda, 'mavi vatan'da, 'uzay vatan'da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz."
'KENDİ UYDUSUNU ÜRETEN İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRECEĞİZ'
Bakan Karaismailoğlu, kendi uydusunu üretebilen ve testlerini yapabilen bir ülke olan Türkiye'nin önündeki 10 yıl için büyük hedeflerinin olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 9 Şubat 2021'de tüm dünyaya ilan ettiği 'Milli Uzay Programı'nda, Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin ayrıntılarına işaret etmiştir. Bu programda haberleşme uydularımızın ayrı ve önemli bir yeri bulunuyor. Uzay alanındaki kurumsal kapasitemize büyük önem verilen programda, roketler, uydular, yer sistemleri ve daha nice modern altyapılar sayesinde ülkemizin fikirden fiile geçiş süreçleri resmen başladı. Bu süreçte, TÜRKSAT'tan TÜBİTAK'a, Aselsan'dan Roketsan'a, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan TUSAŞ'a kadar tüm kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerimizle ve özel sektörle önemli bir ortak akıl ve güç birlikteliğine işaret edilmektedir. Kendi uydusunu üretebilen ve testlerini yapabilen bir ülke olan Türkiye'nin önündeki 10 yıl için büyük hedefleri var. Önümüzdeki 10 yılda; hedeflerimiz büyük, güç ve eforumuz yüksek, işlerimiz çok, bütünlüğümüz tamdır. Bütün bu hedefler, bazılarına hayal olarak gelebilir. Bu hedeflerle biz de kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız" diye konuştu.