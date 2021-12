TÜRKSAT 5B yarın sabah saat 06.58’de Space X Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna çıkacak

'UZAY VATANDA SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN'

Yürüttükleri hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldiklerini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:



"2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş yapılırken, bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaştık. Denizlerimize 'Mavi Vatan' dedik. Bu kavram, denizlerimize duyduğumuz sevginin ortak bir ifadesi olarak her siyasi görüşün, her kesimin mutabakatıyla kalplerimize yerleşti. 3 yanı denizlerle çevrili bir yarımada olan Türkiye'den hareketle denizcilik alanında da devrim niteliğinde gelişmeler kaydettik. 2021 yılının ilk yarısında ihracatta deniz yolunun payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 158 milyar dolar oldu. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere ana vatanımıza yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Mavi Vatan'ımızın her karışında söz sahibi olmak için imkanlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz. Son olarak söz sahibi olacağımız bir yer daha var; Uzay Vatan. Yaşadığımız heyecan ve coşku kelimelere sığmayacak kadar büyük. Bugün Uzay Vatan'da söz sahibi olmak için uzaya bir yıl içinde iki uydu fırlatan ülke konumundayız. Bütün dünya bilsin ki ana vatanda, 'mavi vatan'da, 'uzay vatan'da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz."