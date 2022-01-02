Ufuk ötesi haberleşme sağlıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak

Türkiye savunma alanında bir başarıya daha imza attı.
ASELSAN'DAN TSK'YA GEZGİN!
ASELSAN, Gezgin Uydu Terminali ile Türk Silahlı Kuvvetlerine hareket halinde uydu haberleşme imkanı sağlayan kara araçları tedarik etti.
Edinilen bilgiye göre, taktik sahada ateş desteği, manevra kontrol, istihbarat/elektronik harp, hava savunma ve lojistik destek gibi farklı haberleşme servisleri ve cihazlarının bir arada kullanılmasını gerektiren komuta kontrol fonksiyonlarının eş zamanlı icrası gerekiyor. Bu da ancak taktik sahadaki hızlı ve güvenilir bilgi aktarımıyla sağlanabiliyor.
UFUK ÖTESİ HABERLEŞME SAĞLIYOR
Ufuk ötesi haberleşmeye imkan sağlaması ve coğrafi koşullardan çok az etkilenmesi nedeniyle uydu haberleşme sistemleri, diğer haberleşme vasıtalarının olmadığı veya yeteneklerinin sınırlı kaldığı durumlarda etkin kullanılıyor.
Operasyonel ihtiyaçların karşılanması açısından kritik öneme sahip bu sistemler, askeri birliklerin vazgeçilmez haberleşme araçları arasında yer alıyor.
ASELSAN başta uydu haberleşme sistemleri kara platform çözümleri olmak üzere farklı ihtiyaçlar için yüksek teknolojiye dayalı çözümler üretiyor.