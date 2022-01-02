Ufuk ötesi haberleşme sağlıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak

Türkiye savunma alanında bir başarıya daha imza attı.

ASELSAN'DAN TSK'YA GEZGİN!

ASELSAN, Gezgin Uydu Terminali ile Türk Silahlı Kuvvetlerine hareket halinde uydu haberleşme imkanı sağlayan kara araçları tedarik etti.

Edinilen bilgiye göre, taktik sahada ateş desteği, manevra kontrol, istihbarat/elektronik harp, hava savunma ve lojistik destek gibi farklı haberleşme servisleri ve cihazlarının bir arada kullanılmasını gerektiren komuta kontrol fonksiyonlarının eş zamanlı icrası gerekiyor. Bu da ancak taktik sahadaki hızlı ve güvenilir bilgi aktarımıyla sağlanabiliyor.