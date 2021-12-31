Yeni yıla milyonluk ikramiyenin sahibi olarak girmek isteyen milyonlarca vatandaş yetkili bayilerden Milli Piyango bileti satın aldı. Heyecanla çekilişlerin yapılacağı saati merak edenler bu kapsamda arama motoru üzerinden yaptığı araştırmaları sıklaştırdı. Peki, Milli Piyango saat kaçta çekilecek? 2022 Milli Piyango amorti büyük ikramiye sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
17.00: 12.00 TL - 12.000.000 TL kazanan numaralar
18.30: 6.000 TL kazanan numaralar
20.30: 240 TL - 2.000 TL kazanan numaralar
23.00: 120.000.000 TL ve amorti kazanan numaralar açıklanacak.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.