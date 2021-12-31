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    • 31.12.2021 12:01
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    Yılbaşı mesajları, sözleri 2022! Sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, aileye en özel ve anlamlı, unutulmaz yeni yıl mesajları!

    Biir yılı daha geride bırakırken yılbaşında duygu ve hislerini sevdikleriyle paylaşmak yeni yıllarını kutlamak isteyenler Yılbaşı mesajları, sözleri 2022 araştırmalarına başladı. Koronavirüs ile mücadele tüm dünyada sürerken yılbaşını evde kutlayacak olanlar yakınlarının bu özel günü paylaşmak için mesaj göndermek ya da sosyal medya hesabından paylaşmak istiyor. Sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, aileye en özel ve anlamlı, unutulmaz yeni yıl mesajlarını haberimizde derledik. Yılbaşı mesajlarından en beğendiklerinizi seçerek gönderebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yılbaşı mesajları, sözleri 2022!

    Yılbaşı mesajları, sözleri 2022! Sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, aileye en özel ve anlamlı, unutulmaz yeni yıl mesajları sorgulamalarıa arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Whatsapp, Instagram, Twitter, SMS üzerinden sevdiklerinin yeni yılını kutlamak isteyenler en güzel yılbaşı mesajları araştırmasını hızlandırdı. Bugün uzakta olan sevdikleriyle de bu özel günü paylaşmak isteyenler için en yeni 2022 yılbaşı mesajları haberimizde yer alıyor.

    2022 YILBAŞI MESAJLARI UZUN VE KISA, RESİMLİ VE RESİMSİZ

    Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

    Gökkuşağı gibi rengarenk, güneş gibi parlak ve güller gibi mis kokulu mutlu bir yeni yıl dileğiyle…

    Elimizdekilerle mutlu olmayı öğrenebilmek daima huzur verir! Dünyaya sevgiyle bak ki evrenin tüm iyi niyeti ve 2022'in tüm mucizeleri seninle olsun!

    Seninle geçirdiğim her yıl, şimdiye kadarkilerin en iyisi! 2022'de daha fazla anı biriktirmek için buradayız.

    Senin sayende bu yıl karşılaştığım her şeyin üstesinden gelebileceğimi biliyordum. Muhteşem arkadaşlığın için teşekkürler!

    Önümüzdeki yılın bizi nereye getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum! Yeni yılda mutluluktan başka bir şey dilemez.

    Bu yıl başardığınız her şeyle gurur duyuyorum ve 2022'de ne yapacağınızı görmek için sabırsızlanıyorum!

    Unutulmaz bir arkadaşla neşe, kahkaha ve unutulmaz anılarla dolu bir yıla daha merhaba!

    Bu yıl, mükemmellik üzerinde ilerlemenin peşinden gittiğiniz yıl olsun ve hedeflerinize giden yolda kazandığınız her zaferin tadını çıkarın.

        2022'nin hayatınıza mutluluğu, neşeyi ve en özel anları getirmesini dileriz. Yeni Yılınız Kutlu Olsun.

        Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!

        Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...

        Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

        Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...

        "Yeni bir yıl.. Neler getirip, neler götürecek bilinmez. Dileğim, sağlık, mutluluk, huzur,barış getirsin. Sevdiklerimizi, umutlarımızı, yive güzel ne varsa hayatımız da hiç birini götürmesin. Kim neyi özlüyor diliyorsa yanı başında bulsun. Masmavi bir yıl olsun"

        Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

        Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

        Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların daim olsun! İyi Yıllar...

        Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

        Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

        Sağlığı ve mutluluğu beraberinde getirecek, nice başarılarla hedeflerinize ulaştıracak umut dolu, güzel bir yıl dileriz!

        Tüm sıkıntıları geride bıraktığımız, sevdiklerimizle doya doya mutluluğu paylaştığımız, sağlık, sevinç, bereket dolu ve en önemlisi huzur dolu bir yıl bizim olsun.

        Sen ve ben aynı ağacın aynı kökünü paylaşıyoruz. Birbirimizden ne kadar uzakta olduğumuz önemli değil, her zaman kalplerimiz beraber olacak. Mutlu Yıllar!

        Geçen yıl hayatımda özel bir yıldı çünkü seninle tanıştım. Önümüzdeki yıl özel olacak çünkü şimdiden en iyi arkadaşım sensin! Mutlu yıllar…

        2022 yılının sevgi, bol mutluluk ve hatırlandıkça tebessüm yaratacak samimi anılarla dolu olması dileğiyle… Sağlıklı ve huzurlu nice yıllara!

        Yeni yılın başta ülkemizin refahı, yakınlarımızın sağlığı ve hayallerimizin gerçekleştiği güzel günlere şahit olması dileğiyle! Barış ve huzur içinde nice mutlu yıllara!

        Tüm sıkıntılarınızın ve acınızın sadece Yeni Yıl kararlarınız kadar sürdüğünü umuyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!

        Bitirdiğimiz yılı аcılаrımızlа, sevinçlerimizle geride kаlıyor. Umаrım Yeni Yıl size dаhа fаzlа umut, dаhа fаzlа sevinç ve dаhа fаzlа mutluluk getirir. Mutlu Seneler…
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        Haberler Güncel Yılbaşı mesajları, sözleri 2022! Sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, aileye en özel ve anlamlı, unutulmaz yeni yıl mesajları!
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