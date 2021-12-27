İçişleri Bakanlığı'nın İBB'deki terör bağlantılı personele özel teftiş kararı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu rahatsız etti

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı kişilerin, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için soruşturma başlattı.