İçişleri Bakanlığı'nın İBB'deki terör bağlantılı personele özel teftiş kararı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu rahatsız etti

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı kişilerin, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için soruşturma başlattı.
ŞÜPHELİLERE SAHİP ÇIKTI
Terör örgütleri ile ilişkisiyle sık sık gündeme gelen CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şüpheli isimlere sahip çıkarak soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın" açıklamasında bulundu.
PKK PROPAGANDASINDAN HAPİS
Canan Kaftancıoğlu, DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas nolu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştı.