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    • 27.12.2021 12:23
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    • 27.12.2021 12:35
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    İçişleri Bakanlığı'nın İBB'deki terör bağlantılı personele özel teftiş kararı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu rahatsız etti

    İBB’nin dağ kadrosunun gündeme bomba gibi düşmesinin ardından İçişleri Bakanlığı İBB'de görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili özel teftiş başlattı. Söz konusu teftişten ilk rahatsız olan ise CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. PKK'lı teröristin ölümü için "İnsanlık kaybetti" demesi ve MLKP terör örgütünün kurucusuna selam durmasıyla gündeme gelen Kaftancıoğlu, "Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın" ifadelerini kullandı.

    İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı kişilerin, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için soruşturma başlattı.

    ŞÜPHELİLERE SAHİP ÇIKTI
    Terör örgütleri ile ilişkisiyle sık sık gündeme gelen CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şüpheli isimlere sahip çıkarak soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın" açıklamasında bulundu.

    PKK PROPAGANDASINDAN HAPİS
    Canan Kaftancıoğlu, DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas nolu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştı.

        PYD'YE 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DİYEMEDİ
        CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Kaftancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında da "PYD terör örgütü müdür?" sorusuna bir türlü "terör örgütüdür" diyememişti.

        TERÖRİSTLERE ANMA VE SELAM
        Kaftancıoğlu, PKK'lı terörist Sakine Cansız'ın Paris'te öldürülmesinin ardından "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti" paylaşımı yapmıştı.

        MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden Hasan Ocak için "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" ifadelerini kullanmıştı. DHKP-C'li Helin Bölek'in ölümünün ardından da CHP Kadın Kolları'nın hazırladığı başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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        Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı'nın İBB'deki terör bağlantılı personele özel teftiş kararı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu rahatsız etti
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