Kılıçdaroğlu HDPKK ile adaylık pazarlığına oturuyor! "İmamoğlu'na değil bana oynayın" mesajı verecek

2023 seçimleri yaklaşırken, Cumhur İttifakı adayının mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu defaatle duyurdu. Millet İttifakı'nın ise seçimleri bir arada görmesi hayli zor görünüyor.
Dağılmanın eşiğindeki ittifakta Akşener liderliğindeki İP; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim turlarına ve parlatma operasyonlarına başlarken Kılıçdaroğlu ise adaylık yolunda önüne herhangi bir engel çıkmaması için elinden geleni yapıyor.
İP'in desteğini kaybeden Kılıçdaroğlu, HDP'yi İmamoğlu'na karşı elinde kalan tek koz olarak kullanmak istiyor. Bugün saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'nde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık için İmamoğlu'na karşı benim tarafımda yer alın" mesajı vermesi bekleniyor.
MASADA HANGİ KİRLİ PAZARLIKLAR VAR?
Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde HDP desteğini almak için HDP'nin hangi şartlarına boyun eğeceği merak konusu. Daha önceki açıklamalarında özerklik sinyali veren Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadeleyi engellemeye varana kadar birçok taviz için ittifak ortağı HDP'ye vaatler vermesi bekleniyor.