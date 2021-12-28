Kılıçdaroğlu HDPKK ile adaylık pazarlığına oturuyor! "İmamoğlu'na değil bana oynayın" mesajı verecek

HDP'NİN YÜZÜNE SÖYLEYEBİLECEK Mİ?

Milliyetçi seçmenin gazını almak isteyen Kılıçdaroğlu'nun iki söylemi dikkat çekiyor.



Birincisi:Terörle mücadeleyi bunlar gibi yapmayacağız, söz. Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler.



İkincisi ise: "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?"