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    • 28.12.2021 09:45
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    • 28.12.2021 09:53
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    Kılıçdaroğlu HDPKK ile adaylık pazarlığına oturuyor! "İmamoğlu'na değil bana oynayın" mesajı verecek

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi kanadı HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile partisinin genel merkezinde görüşecek. İP'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarafını seçmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun tutunacağı tek dal kalan HDP'ye "İmamoğlu'na değil bana destek verin" mesajı vermesi bekleniyor. Masada hangi pazarlıkların döneceği merak konusuyken geçtiğimiz günlerde "Kandil'i yerle bir edeceğim." ve "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum" diyen CHP liderinin bunu ortaklarının yüzüne de söyleyip söyleyemeceği bir soru işareti olarak cevap bekliyor.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’na değil bana oynayın mesajı verecek

    2023 seçimleri yaklaşırken, Cumhur İttifakı adayının mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu defaatle duyurdu. Millet İttifakı'nın ise seçimleri bir arada görmesi hayli zor görünüyor.

    Dağılmanın eşiğindeki ittifakta Akşener liderliğindeki İP; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim turlarına ve parlatma operasyonlarına başlarken Kılıçdaroğlu ise adaylık yolunda önüne herhangi bir engel çıkmaması için elinden geleni yapıyor.



    İP'in desteğini kaybeden Kılıçdaroğlu, HDP'yi İmamoğlu'na karşı elinde kalan tek koz olarak kullanmak istiyor. Bugün saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'nde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık için İmamoğlu'na karşı benim tarafımda yer alın" mesajı vermesi bekleniyor.



    MASADA HANGİ KİRLİ PAZARLIKLAR VAR?
    Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde HDP desteğini almak için HDP'nin hangi şartlarına boyun eğeceği merak konusu. Daha önceki açıklamalarında özerklik sinyali veren Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadeleyi engellemeye varana kadar birçok taviz için ittifak ortağı HDP'ye vaatler vermesi bekleniyor.

        HDP'NİN YÜZÜNE SÖYLEYEBİLECEK Mİ?
        Milliyetçi seçmenin gazını almak isteyen Kılıçdaroğlu'nun iki söylemi dikkat çekiyor.

        Birincisi:Terörle mücadeleyi bunlar gibi yapmayacağız, söz. Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler.

        İkincisi ise: "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?"



        Kılıçdaroğlu'nun bugünkü HDP buluşmasında bu açıklamalarının ortaklarının yüzüne söyleyecek cesarete sahip oluğ olmadığı merak konusu.

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        Washington Post’ta adaylık sinyali
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu HDPKK ile adaylık pazarlığına oturuyor! "İmamoğlu'na değil bana oynayın" mesajı verecek
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