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    • Güncel
    • 28.12.2021 09:15
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    • 28.12.2021 09:15
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    Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta saf dışı bırakmaya çalıştığı İmamoğlu'ndan Washington Post'a adaylık sinyali

    2023 adaylığı yolunda kendisine rakip istemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlarının görevine devam etmesi gerektiğini söylemiş, "Buraların yönetimini bırakamayız" demişti. Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaparken, en yakın rakibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Washington Post'a konuştu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hiçe sayarak adaylığa yeşil ışık yakan İmamoğlu, "Kararlar şartlara göre değişebilir" dedi. Öte yandan İstanbul’da lüks bir rezidansta İmamoğlu’na çalışma ofisi açıldığı ve adaylık çalışmalarının buradan yürütüldüğü iddiası da kulislerde konuşulanlar arasında.

    Washington Post’ta adaylık sinyali

    2023 için adaylık turlarına başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmaya yeşil ışık yaktı. Ancak adaylıkları konuşulan büyükşehir belediye başkanları için kapıyı bir kez daha kapattı. "Cumhurbaşkanı kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız" dedi.

    "KARARLAR ŞARTLARA GÖRE DEĞİŞEBİLİR"
    Cumhuriyet'e konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu sözlerle büyükşehir belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmasının önünü kapattı. Ancak ittifak içinde Kılıçdaroğlu'nun en yakın rakibi olarak gösterlen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Washington Post gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu, adeta parti liderini yok saydı.


    "Her belediye başkanı İstanbul'u bir kez daha yönetmek ister. Bu değerlidir. Ancak kararlar şartlara göre değişebilir" sözleriyle "2023 seçimleri için masada ben de varım" mesajı verdi.



        İSTANBUL'DA SEÇİM OFİSİ Mİ AÇTI?
        CHP lideri Kemal Kılıçdaorğlu bir yandan ittifakın en büyük partisinin lideri olması avantajıyla teşkilatlarını arkasına alarak seçim turlarına başlarken adaylık yolunda önüne engeller koyduğu İmamoğlu da boş durmuyor. İddialara göre CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti liderine resti çekerek İstanbul'da 2023 seçimlerine hazırlanmak için bir seçim ofisi tuttu. İmamoğlu'nun adaylık sürecini buradan yürüteceği kulislerde konuşulanlar arasında.



        KEMAL KILIÇDAROĞLU EKREM İMAMOĞLU'NA RANDEVU VERMEDİ
        Geçtiğimiz günlerde iki rakip arasında randevu krizi yaşanmıştı. Parti lideriyle buzları eritmek için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep eden İmamoğlu'na, CHP Genel Merkezi'nden hiç beklemediği bir yanıt verilmişti ve randevu talebi reddedilmişti.

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        Washington Post’ta adaylık sinyali
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta saf dışı bırakmaya çalıştığı İmamoğlu'ndan Washington Post'a adaylık sinyali
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