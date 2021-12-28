Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta saf dışı bırakmaya çalıştığı İmamoğlu'ndan Washington Post'a adaylık sinyali

2023 için adaylık turlarına başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmaya yeşil ışık yaktı. Ancak adaylıkları konuşulan büyükşehir belediye başkanları için kapıyı bir kez daha kapattı. "Cumhurbaşkanı kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız" dedi.
"KARARLAR ŞARTLARA GÖRE DEĞİŞEBİLİR"
Cumhuriyet'e konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu sözlerle büyükşehir belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmasının önünü kapattı. Ancak ittifak içinde Kılıçdaroğlu'nun en yakın rakibi olarak gösterlen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Washington Post gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu, adeta parti liderini yok saydı.
"Her belediye başkanı İstanbul'u bir kez daha yönetmek ister. Bu değerlidir. Ancak kararlar şartlara göre değişebilir" sözleriyle "2023 seçimleri için masada ben de varım" mesajı verdi.