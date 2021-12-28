Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta saf dışı bırakmaya çalıştığı İmamoğlu'ndan Washington Post'a adaylık sinyali





İSTANBUL'DA SEÇİM OFİSİ Mİ AÇTI?

CHP lideri Kemal Kılıçdaorğlu bir yandan ittifakın en büyük partisinin lideri olması avantajıyla teşkilatlarını arkasına alarak seçim turlarına başlarken adaylık yolunda önüne engeller koyduğu İmamoğlu da boş durmuyor. İddialara göre CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti liderine resti çekerek İstanbul'da 2023 seçimlerine hazırlanmak için bir seçim ofisi tuttu. İmamoğlu'nun adaylık sürecini buradan yürüteceği kulislerde konuşulanlar arasında.







KEMAL KILIÇDAROĞLU EKREM İMAMOĞLU'NA RANDEVU VERMEDİ

Geçtiğimiz günlerde iki rakip arasında randevu krizi yaşanmıştı. Parti lideriyle buzları eritmek için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep eden İmamoğlu'na, CHP Genel Merkezi'nden hiç beklemediği bir yanıt verilmişti ve randevu talebi reddedilmişti.