SON DAKİKA: CHP'de en son kriz: Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na randevu vermedi

CHP'deki cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgasında başrollerden olan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan son gerginlik İmamoğlu'nun Kırıkkale ziyareti yüzündendi. Bu gerginlik sadece bununla da kalmadı dahası da var.

SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'NA RANDEVU VERMEDİ

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, bugün köşesinde yaşanan krizle ilgili şunları yazdı "CHP'de çarşı her zamanki gibi karışık. Ekrem İmamoğlu'nun genel merkeze rağmen gerçekleştirdiği Kırıkkale ziyaretinin ayrıntılarını aktardığımız yazıya çok tepki geldi. Tabii beraberinde yeni kulis bilgileri de...