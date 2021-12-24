SON DAKİKA: CHP'de en son kriz: Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na randevu vermedi

CHP'deki cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgasında başrollerden olan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan son gerginlik İmamoğlu'nun Kırıkkale ziyareti yüzündendi. Bu gerginlik sadece bununla da kalmadı dahası da var.
SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'NA RANDEVU VERMEDİ
Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, bugün köşesinde yaşanan krizle ilgili şunları yazdı "CHP'de çarşı her zamanki gibi karışık. Ekrem İmamoğlu'nun genel merkeze rağmen gerçekleştirdiği Kırıkkale ziyaretinin ayrıntılarını aktardığımız yazıya çok tepki geldi. Tabii beraberinde yeni kulis bilgileri de...
Ekrem İmamoğlu'nun Kırıkkale ziyareti
Meğer CHP yönetimi ile İmamoğlu arasında geçen hafta bir de randevu krizi yaşanmış. Kırıkkale'den sonra buzları eritmek için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep eden İmamoğlu'na, CHP Genel Merkezi'nden hiç beklemediği bir yanıt verilmiş. Daha doğrusu, randevu talebi yok sayılmış.
Ekrem İmamoğlu'nun Kırıkkale ziyareti
O da "Boşu boşuna Ankara'ya geldi" demesinler diye Yenimahalle Belediye Başkanı'nı ziyaret ettikten sonra ayrılmış kentten.