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    • 28.12.2021 09:11
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    • 28.12.2021 09:41
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    Ankara'da yılbaşını kana bulama hazırlığındaki DEAŞ'lı 5 terörist yakalandı!

    Son dakika haberi! Ankara'da yılbaşı öncesi eylem arayışında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

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    Ankara'da, yılbaşı öncesi eylem arayışında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

    YILBAŞINI KANA BULAYACAKLARDI
    İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşan yılbaşı nedeniyle eylem arayışı içinde olduğu bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, DEAŞ mensuplarıyla irtibat halinde olan veya geçmiş dönemde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine yönelik çalışmayı derinleştirdi.

        Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan ekip, 3'ü Türk, 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına maddi yardım sağladığı bilgisine ulaştı.



        EŞ ZAMANLI OPERASYON
        Terör örgütü mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarında paylaşılan videoları da incelemeye alan ekipler, 5 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

        BALIKESİR MERKEZLİ 6 İLDE FİNANS KAYNAKLARINA OPERASYON
        Öte yandan terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifresine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) daire başkanlıkları ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 19 şüpheliyi yakalamak için Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

        Terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifresine yönelik operasyonlarda, 19 şüpheliden 16'sı yakalandı. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

        Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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