Ankara'da yılbaşını kana bulama hazırlığındaki DEAŞ'lı 5 terörist yakalandı!

Ankara'da, yılbaşı öncesi eylem arayışında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.
YILBAŞINI KANA BULAYACAKLARDI
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşan yılbaşı nedeniyle eylem arayışı içinde olduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, DEAŞ mensuplarıyla irtibat halinde olan veya geçmiş dönemde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine yönelik çalışmayı derinleştirdi.