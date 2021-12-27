CHP'li Faik Öztrak doların düşmesinin yasında! 5 gün düşünüp Başkan Erdoğan'a bu iftirayı bulmuş!

İşte Hilal Kaplan'ın yazısından bir bölüm:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günkü hamlesi ile doların ateşi üç saatte söndürüldü. Ateşe körükle gidenler, ellerinden oyuncağı alınmış çocuk gibi oldular. Her gün üç-beş defa dolar kuru bildiren, onun üzerinden asgari ücretini hesaplayanların boynu büküldü, dilleri lâl oldu. Ülkelerinin menfaatine sevinmeyi bırakın, üzüldüler.
Ve ilk açıklama nihayet CHP'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan geldi. IMF ile otel odalarında yaptığı gizli toplantılarla tanınan Öztrak, Erdoğan'ın doları bilerek yükselttiğini ve sonra da indirdiğini söyledi.