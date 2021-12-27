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    • 27.12.2021 08:58
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    • 27.12.2021 09:04
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    CHP'li Faik Öztrak doların düşmesinin yasında! 5 gün düşünüp Başkan Erdoğan'a bu iftirayı bulmuş!

    Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı yeni ekonomik hamle ile 18 TL’leri gören dolar bir anda 10 TL bandına düştü. Dolardaki düşüşü gören muhalefet üzgünlüğünü ve şaşkınlığını gizleyemedi. Özellikle CHP ve medyası doların düşmesine sevinmek yerine Erdoğan’a karşı birçok iftirada bulundu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan’ın bilerek doları yükselttiğini sonra düşürdüğünü iddia etti. Bu skandal iddiayı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, “İlahi CHP, beş gün boyunca düşünüp sonunda bunu mu buldunuz? 'Ajans'tan daha güçlü bir yalan furyası beklerdim, hayal kırıklığına uğradım” diye yazdı.

    İşte Hilal Kaplan'ın yazısından bir bölüm:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günkü hamlesi ile doların ateşi üç saatte söndürüldü. Ateşe körükle gidenler, ellerinden oyuncağı alınmış çocuk gibi oldular. Her gün üç-beş defa dolar kuru bildiren, onun üzerinden asgari ücretini hesaplayanların boynu büküldü, dilleri lâl oldu. Ülkelerinin menfaatine sevinmeyi bırakın, üzüldüler.

    Ve ilk açıklama nihayet CHP'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan geldi. IMF ile otel odalarında yaptığı gizli toplantılarla tanınan Öztrak, Erdoğan'ın doları bilerek yükselttiğini ve sonra da indirdiğini söyledi.

    İlahi CHP, beş gün boyunca düşünüp sonunda bunu mu buldunuz? 'Ajans'tan daha güçlü bir yalan furyası beklerdim, hayal kırıklığına uğradım.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türk Lirasına güvenin" çağrısı yaparken dalga geçenler siz değil miydiniz? Peki, saat başı dolar kuru bildirimi yapıp, halkı paniğe ve dolar almaya teşvik eden siz değil miydiniz? Milletin hafızası da sizin gibi beş günlük mü sanıyorsunuz?

        Dolar yükselirken Erdoğan için "beceriksiz ve çaresiz" imajı çizeceksiniz; dolar düşünce de uluslararası bir para birimi üzerinde mutlak güç sahibiymiş gibi göstereceksiniz. Bir "çaresiz ve beceriksiz" var ama o Erdoğan değil.

        Size geçmiş olsun ama bu açıklama olmamış. Bir daha deneyin bakalım.

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        Haberler Güncel CHP'li Faik Öztrak doların düşmesinin yasında! 5 gün düşünüp Başkan Erdoğan'a bu iftirayı bulmuş!
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