Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.11.2021 22:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2021 23:11
    ABONE OL

    Esnaf, 'battık bittik' turuna çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın hayallerini yıktı

    Son dakika haberleri... Ekonomiyi kötülemek için şehir şehir gezen CHP Ekonomi Masası'nın son adresi Afyonkarahisar oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak öncülüğündeki ekip esnaf ziyaretinde büyük bir şok yaşadı. Öztrak ve ekibi hükümeti kötüleyeceklerini düşündükleri esnaftan istediklerini duyamayınca "anlaşıldı" diyerek ziyareti bitirdi.

    takvim.com.tr
    Faik Öztrak’ın hayalleri yıkıldı

    Koronavirüs salgını 100 yıldan uzun süredir görülen en kötü sağlık krizine yol açtı ve küreselleşen ekonominin temellerini benzeri görülmemiş şekilde sarstı.

    Dünya genelinde bir kriz yaşanırken Türk ekonomisi dövizde yaşanan dalgalanmaları rağmen atılan adımlarla büyüme ve ihracat rakamlarında yukarı yönlü bir hareket izledi.

    CHP 'BATTIK BİTTİK' ALGISI PEŞİNDE
    Dövizdeki dalgalanmayı bahane eden CHP ise 'battık bittik' yaygarası kopararak 'ülke yönetilemiyor' imajı oluşturmak için çeşitli algı operasyonlarına soyunuyor.

    'EKONOMİ MASASI' ŞEHİR ŞEHİR GEZİYOR

    CHP ekonomiyi kötülemek için 'Ekonomi Masası' adı altında şehir şehir geziyor. CHP Ekonomi Masası'nın son adresi ise Afyonkarahisar oldu.

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak öncülüğündeki ekip esnaf ziyaretinde büyük bir şok yaşadı. Öztrak ve ekibi hükümeti kötüleyeceklerini düşündükleri esnaftan istediklerini duyamayınca "anlaşıldı" diyerek ziyareti bitirdi.

        "İşler Nasıl?" sorusunu yönelten Faik Öztrak'a esnaf "Hiç sıkıntı yok" yanıtını verdi.

        "Aşağıdaki yerde satışlar iyi" diyen Öztrak'a esnaf "İç turizme bağlı olduğu için tatillerde onun için güzel bir etki yapıyor" ifadelerini kullandı.

        Bu kez sözü esnaftan ülkenin gidişatına ilişkin kötü bir laf duymak isteyen CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal aldı.

        Köksal, "Şeker yüksek biraz değil mi? Fiyat.." sorusunu sorunca esnaf, "Benim de şekerim yüksek, ondan dolayı biraz şekere dikkat etmek gerekiyor" yanıtını verdi.

        "Anlaşıldı" diyen CHP heyeti olay yerinden ayrıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı!
        Haberler Güncel Esnaf, 'battık bittik' turuna çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın hayallerini yıktı
            SON DAKİKA