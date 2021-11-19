Esnaf, 'battık bittik' turuna çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın hayallerini yıktı

Koronavirüs salgını 100 yıldan uzun süredir görülen en kötü sağlık krizine yol açtı ve küreselleşen ekonominin temellerini benzeri görülmemiş şekilde sarstı.
Dünya genelinde bir kriz yaşanırken Türk ekonomisi dövizde yaşanan dalgalanmaları rağmen atılan adımlarla büyüme ve ihracat rakamlarında yukarı yönlü bir hareket izledi.
CHP 'BATTIK BİTTİK' ALGISI PEŞİNDE
Dövizdeki dalgalanmayı bahane eden CHP ise 'battık bittik' yaygarası kopararak 'ülke yönetilemiyor' imajı oluşturmak için çeşitli algı operasyonlarına soyunuyor.
'EKONOMİ MASASI' ŞEHİR ŞEHİR GEZİYOR
CHP ekonomiyi kötülemek için 'Ekonomi Masası' adı altında şehir şehir geziyor. CHP Ekonomi Masası'nın son adresi ise Afyonkarahisar oldu.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak öncülüğündeki ekip esnaf ziyaretinde büyük bir şok yaşadı. Öztrak ve ekibi hükümeti kötüleyeceklerini düşündükleri esnaftan istediklerini duyamayınca "anlaşıldı" diyerek ziyareti bitirdi.