Esnaf, 'battık bittik' turuna çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın hayallerini yıktı

"İşler Nasıl?" sorusunu yönelten Faik Öztrak'a esnaf "Hiç sıkıntı yok" yanıtını verdi.

"Aşağıdaki yerde satışlar iyi" diyen Öztrak'a esnaf "İç turizme bağlı olduğu için tatillerde onun için güzel bir etki yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bu kez sözü esnaftan ülkenin gidişatına ilişkin kötü bir laf duymak isteyen CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal aldı.

Köksal, "Şeker yüksek biraz değil mi? Fiyat.." sorusunu sorunca esnaf, "Benim de şekerim yüksek, ondan dolayı biraz şekere dikkat etmek gerekiyor" yanıtını verdi.

"Anlaşıldı" diyen CHP heyeti olay yerinden ayrıldı.