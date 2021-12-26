Millet İttifakı, dövizdeki artışı bahane edip yaygara kopardı! Başkan Erdoğan TL hamlesiyle ekonomi dersi verdi

Millet İttifakı'nın ortakları, dövizdeki artışı bahane etti! Kriz yaygarası koparıp "tek yol seçim" dedi. Ülkeyi boş yere gerdi. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan TL hamlesiyle beş benzemeze ekonomi dersi verdi! Hesapları bozulan muhalefet sessizliği seçti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

Dolar kontrol edilemiyor. Türkiye'nin savrulduğunu görüyoruz. Sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer.

MERAL AKŞENER:

Kur krizine davetiye çıkarıp Türk Lirası'nı pul eden zihniyete son vereceğiz. Projelerimiz hazır, biz çözeriz.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU:

Vatandaşlarının her dakika döviz kuru takip etmek zorunda kalmadığı bir ekonomi yönetimine ihtiyaç var.

ALİ BABACAN:

Türk Lirası'nın değeri yerlerde sürünür hale geldi. İnsanlar kuru ekmeğe bile muhtaç. Dibe batıyoruz. Yeter durun artık.

AHMET DAVUTOĞLU:

Türk varlıkları ve lirası değersiz kılındı. Dışarıda mandacı anlayışı olanların, gelip bunlara konmasına sebep oluyorsunuz.