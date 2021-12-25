SON DAKİKA! Gaziantep'teki pitbull dehşetinde yeni görüntüler! Asiye o köpeklerle böyle oynamış

Gaziantep'te infiale sebep olan Pitbull dehşeti ile ilgili şok görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde köpek saldırısında ağır yaralanan Asiye olaydan birkaç dakika önce köpeklerle oyun oynuyor. Asiye Ateş'e ait fotoğraflarda ise küçük kızın Pitbull'lar ile sarmaş dolaş olduğu görülüyor.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın, görüntüler ışığında yaptığı değerlendirmede "Faciaya resmen davetiye çıkarılmış" dedi.
SİTE YÖNETİCİSİ KONUŞTU
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre pitbull dehşetinin yaşandığı Gaziantep-Seyri Antep Sitesi'nin yöneticisi Mustafa Elibol konuştu. Elibol "Site içerisinde o köpeklere izin vermem hataydı. Bu hatanın bedelini ödemeye hazırım ancak benim için en önemli şey şu an kızım kadar sevdiğim Asiye'nin kurtulması" dedi.
İddia edilenlerin aksine köpeğin kendisine ait olmadığını söyleyen Mustafa Elibol "Böyle bir şeyi kim ister? Ben hayatım boyunca köpek beslemedim. Pitbull'lar sitemizde oturan ve site idaresinde çalışan Zeliha ve Zeynep Can kardeşlere ait" diye konuştu.
ASİYE SONRADAN GELDİ
Mustafa Elibol bütün Türkiye'nin yakından izlediği elim hadiseyi şu sözlerle anlattı: "Olay günü evdeydim. Köpekler, site yönetimi bünyesinde çalışan Zeynep ve Zeliha Can tarafından yedi ay önce getirildi. Künye sahipleri ise Osman Kıvanç ve Mustafa Yiğit. Olay günü Zeliha Can, köpekleri barakadan alıp basket sahasına götürüyor. Güvenlik görevlisi ısrarla bağırmasına rağmen Asiye içeri girip bir süre köpeklerle oynuyor. Kısa süre sonra ise anlaşılmaz bir biçimde köpekler Asiye'ye saldırıyor. Bağırıp çağırmaları duydum ve koşarak ben de olay mahalline gittim. İki Pitbull'un 15-20 saniye gibi bir sürede Asiye'yi mahvettiğini gördüm. Basket sahasına ait güvenlik kamerası görüntülerini mahkemeye sundum. Tel örgülü alana ilk giren Zeliha ve köpekler. Asiye daha sonra geliyor.