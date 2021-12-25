SON DAKİKA! Gaziantep'teki pitbull dehşetinde yeni görüntüler! Asiye o köpeklerle böyle oynamış

SİTE YÖNETİCİSİ KONUŞTU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre pitbull dehşetinin yaşandığı Gaziantep-Seyri Antep Sitesi'nin yöneticisi Mustafa Elibol konuştu. Elibol "Site içerisinde o köpeklere izin vermem hataydı. Bu hatanın bedelini ödemeye hazırım ancak benim için en önemli şey şu an kızım kadar sevdiğim Asiye'nin kurtulması" dedi.

İddia edilenlerin aksine köpeğin kendisine ait olmadığını söyleyen Mustafa Elibol "Böyle bir şeyi kim ister? Ben hayatım boyunca köpek beslemedim. Pitbull'lar sitemizde oturan ve site idaresinde çalışan Zeliha ve Zeynep Can kardeşlere ait" diye konuştu.