Başkan Erdoğan CHP, TÜSİAD ve TOBB'un tuzağını açıkladı: Garip garip açıklama yapıyor

Biz de diyoruz ki, Türkiye'ye özgü bir ekonomik modeli inşa ediyoruz. Küresel ekonomik sömürü düzeninin kalbinde faiz var. Faiz düzeni zulüm düzenidir. Zengini zengin fakiri fakir yapar. 19 yıldır bunlarla savaş halindeyiz. Bu can bu tende olduğu sürece faizcilere hiçbir zaman yürüyün diyemem onların ne yanında ne arkasında yer alamam.

"BAŞBAKANLIĞIM DÖNEMİNDE FAİZ 4,7 VEYA 6'YA KADAR DÜŞMÜŞTÜ"

Bizim inandığımız bu noktada değerler silsilesi içerisinde faizin yeri yok. Biz faizle ayağa kalkan değil, faiz sebep, enflasyon neticedir.