Başkan Erdoğan CHP, TÜSİAD ve TOBB'un tuzağını açıkladı: Garip garip açıklama yapıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Ekonomi Programı" ve küresel gelişmeleri bu akşam Turkuvaz Medya bünyesindeki A Haber-ATV-A Para-A News'in ekranlara getirdiği canlı yayında açıkladı.
Burada erken seçime zemin hazırlayan tuzağı açıklayan Başkan Erdoğan siyasi kaos oluşturmak isteyen CHP-TOBB-TÜSİAD işbirliğini deşifre etti.
Başkan Erdoğan'ın TÜSİAD ve TOBB ile ilgili açıklamaları şöyle:
TÜSİAD'IN 2. ADAMI YANIMA GELDİĞİNDE SÖYLEDİLER
Ülkesinin ve milletinin hayrına olan her şeye düşman olanlar yine iş başında. Biz ekonomik bağımsızlık mücadelemizi bunlara rağmen sürdürüyoruz. Yerli ve milli kurumlarımız, STK ve vatandaşlarımızın desteği ile harekete devam ediyoruz. İhracatı önceleyen politikalarla adım atıyor, sivil toplum kuruluşlarımızdan buna uygun aksiyona geçmelerini istiyoruz. Sivil toplum kuruluşu Haziran'da görüşme yapmış. Haziran'dan sonraki olay, tam bu olayın patlak verdiği gün Bay Kemal mesaj atıyor. Bu kurumun ikinci adamı ziyaretime geldiğinde söylediler. Bu konuda Bay Kemal mesajı atıyor. Attıysa siz de bu işin bizim bilgimiz dışında olduğunu söylemeniz lazım. Söyleyin ki millet kimin kim olduğunu öğrenmiş olsun.
"TOBB GARİP GARİP AÇIKLAMALAR YAPIYOR"