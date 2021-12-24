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    • 24.12.2021 22:53
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    • 24.12.2021 23:33
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    Başkan Erdoğan CHP, TÜSİAD ve TOBB'un tuzağını açıkladı: Garip garip açıklama yapıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber-ATV-A Para-A News'in ortak canlı yayında TÜSİAD ve TOBB ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok önemli tespitlerde bulundu. Başkan Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na tepki göstererek, "Bakıyorsunuz Türkiye'nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği garip garip açıklama yapıyor. Onun altındaki kuruluşlar buna benzer açıklamalar yapıyor. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği en hassas dönemde bu açıklamalar yapılırken kimse şunu diyemez, 'aşağıdan baskılar geliyor, bu açıklamayı yaptım' diyemez." ifadelerini kullandı. TÜSİAD'ın ikinci başkanının yanına geldiğini belirten Erdoğan geçtiğimiz haziran ayında Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD heyetiyle yaptığı görüşmeye vurgu yaptı. O görüşmede ne konuşuldu? Erken seçim için organize bir saldırı mı gerçekleştirildi? Haberin detayları...

    CHP, TÜSİAD ve TOBB’un tuzağını açıkladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Ekonomi Programı" ve küresel gelişmeleri bu akşam Turkuvaz Medya bünyesindeki A Haber-ATV-A Para-A News'in ekranlara getirdiği canlı yayında açıkladı.

    Burada erken seçime zemin hazırlayan tuzağı açıklayan Başkan Erdoğan siyasi kaos oluşturmak isteyen CHP-TOBB-TÜSİAD işbirliğini deşifre etti.

    Başkan Erdoğan'ın TÜSİAD ve TOBB ile ilgili açıklamaları şöyle:

    TÜSİAD'IN 2. ADAMI YANIMA GELDİĞİNDE SÖYLEDİLER

    Ülkesinin ve milletinin hayrına olan her şeye düşman olanlar yine iş başında. Biz ekonomik bağımsızlık mücadelemizi bunlara rağmen sürdürüyoruz. Yerli ve milli kurumlarımız, STK ve vatandaşlarımızın desteği ile harekete devam ediyoruz. İhracatı önceleyen politikalarla adım atıyor, sivil toplum kuruluşlarımızdan buna uygun aksiyona geçmelerini istiyoruz. Sivil toplum kuruluşu Haziran'da görüşme yapmış. Haziran'dan sonraki olay, tam bu olayın patlak verdiği gün Bay Kemal mesaj atıyor. Bu kurumun ikinci adamı ziyaretime geldiğinde söylediler. Bu konuda Bay Kemal mesajı atıyor. Attıysa siz de bu işin bizim bilgimiz dışında olduğunu söylemeniz lazım. Söyleyin ki millet kimin kim olduğunu öğrenmiş olsun.

    "TOBB GARİP GARİP AÇIKLAMALAR YAPIYOR"

        Bakıyorsunuz Türkiye'nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği garip garip açıklama yapıyor. Onun altındaki kuruluşlar buna benzer açıklamalar yapıyor. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği en hassas dönemde bu açıklamalar yapılırken kimse şunu diyemez, 'aşağıdan baskılar geliyor, bu açıklamayı yaptım' diyemez. En büyük baskıyı gören her zaman hükümettir. Bu fotoğraflar günün fotoğrafları değil geçmişin fotoğrafları. Sürekli gündemde tutuluyor. Böyle bir gün siyaset yapma günü değildir. Eğer burada parana değer biçiyorsan, gerçekten yerli ve milliysen gereğini yapacaksın. Demek ki sen ne yerli ne millisin.

        "FAİZ DÜZENİ ZENGİNİ ZENGİN FAKİRİ FAKİR YAPAR"

        Biz de diyoruz ki, Türkiye'ye özgü bir ekonomik modeli inşa ediyoruz. Küresel ekonomik sömürü düzeninin kalbinde faiz var. Faiz düzeni zulüm düzenidir. Zengini zengin fakiri fakir yapar. 19 yıldır bunlarla savaş halindeyiz. Bu can bu tende olduğu sürece faizcilere hiçbir zaman yürüyün diyemem onların ne yanında ne arkasında yer alamam.

        "BAŞBAKANLIĞIM DÖNEMİNDE FAİZ 4,7 VEYA 6'YA KADAR DÜŞMÜŞTÜ"

        Bizim inandığımız bu noktada değerler silsilesi içerisinde faizin yeri yok. Biz faizle ayağa kalkan değil, faiz sebep, enflasyon neticedir.

        Bunun uygulamasını gördük. Başbakanlığım döneminde faiz 4,7 veya 6'ya kadar düşmüştü, enflasyon da 6,7'ye kadar inmişti. Doğru orantılı olarak inmişti. Ne oldu? İşte Gezi olayları patlak verdi. Bunun arkasında hangi emperyal güçler vardı? O güçler Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemeyen emperyal güçlerdi. Bay Kemal oralarda dönüp, dolaşıp duruyordu. Orada bir sıçrama oldu. Maalesef faiz yükseldi aynı şekilde enflasyon da yükseldi.

        "'FAİZ ARTTIRIN' DİYENLERE GEZİ PROVAKATÖRLERİNİ 'SERBEST BIRAKIN' DİYENLER AYNI MAHFİLLERDİR"

        Yalandan sürekli olarak nemalanan Bay Kemal, 'gelin sıfıra indirin faizi, biz CHP grubu olarak her türlü desteğe hazırız. Geçenlerde faizi yükseltin' diyor. Bugün faiz arttırın diyenlere Gezi provakatörlerini serbest bırakın diyenler aynı mahfillerdir. Bunlar Soroscu, bütün derdi bu ülkeyi faizden para kazanmak suretiyle zengin olanlarla fakiri daha fakir yapanlar aynı safta. Buna fırsat inşallah vermeyeceğiz. Şu anda indiriyoruz. İnşallah Merkez Bankası'nın attığı adımlarla çok kısa zamanda enflasyonun da nasıl aşağı indiğini hep beraber gözleyeceğiz. Bütün meselem faiz ve sömürünün karşısında durmak. Sömürülen fakir, garip gureba vatandaşım. Ona fırsat vermeyeceğiz."

        HİSARCIKLIOĞLU GEÇEN HAFTA İKTİDARA SALDIRMIŞTI

        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından skandal sözler sarf etmişti.

        İşte o açıklama:

            "Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz."

            17 Aralık'ta tweet paylaşan İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da, "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

            CHP'Lİ KILIÇDAROĞLU ORGANİZE OPERASYONU İFŞA ETMİŞTİ: HERKES KONUŞMALI ARTIK, HERKES! SEÇİM İSTİYORUZ

            Kılıçdaroğlu yine aynı gün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile görüştüğünü duyurmuştu. Katıldığı canlı yayında, TÜSİAD Başkanı'nı aradığını ve erken seçim için konuşması gerektiğini ifade ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz." demişti.

            TÜSİAD BAŞKANI KASLOWSKİ İHTİYATLI CEVAP VERMİŞTİ

            Kılıçdaroğlu'nun kaos isteyen sözlerine karşılık Kaslowski ihtiyatlı yaklaşarak net ifadeler kullanamamıştı.

                Twitter hesabından açıklama yapan TÜSİAD Başkanı Kaslowski, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir." şeklinde konuşmuştu.

                FAİZİ ARTIRIN BASKISI

                Bu açıklamadan bir gün sonra TÜSİAD, resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" denilmişti.

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