



"BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;



Yaşadığımız süreç bu yöndeki iddiaların gerçek dışı, yanıltıcı, maksatlı olduğunu zaten ortaya çıkarmıştır. Birkaç saat içerisinde çıktı. Sözkonusu beyan ve iddialar kanunlarımıza aykırıdır. Merkez Bankası'nın itibarını kırabilecek asılsız haber yayamazsınız, piyasa dolandırıcılığı yapamazsınız, finansal piyasalarda manipülasyon da suçtur. Burada af yok. Elbette bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır.



BDDK şu anda bunlarla ilgili adımlarını atmıştır. Merkez Bankası'nda geçmişte başkanlık yapmış olan zat, o da şu anda bu suçu işlemiştir. Hele hele Merkez Bankası'nda başkanlık yapacaksın, kalkacaksın bu tür yol göstericiliğe soyunacaksın. Bunları da aynı şekilde hesaba çekecekler. Durmuş paranın ben evin patronuyum diyor. Evin dairesindeki kapısının ayakkabasıyla ne dalga geçtiler. Biz savunduk. Gayri millilik budur. Kamu görevinde bulunmuş biri kamu aleyhine açıklama yapamaz. Demek ki bir sorun var. Onlar da bunun bedelini ödeyecekler. Şu anda milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında o bedeli öder.

NE OLMUŞTU?

Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Partili Durmuş Yılmaz, CHP'nin yayın organı Halk TV'de katıldığı yayında doların düşmesiyle ilgili tepki çeken bir açıklamaya imza attı ve TL'nin değer kazanmasını "Döviz alım fırsatı" olarak yorumladı. "Bu bir alım fırsatıdır." ifadeleriyle vatandaşı döviz almaya yönlendirdi.