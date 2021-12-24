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    • 24.12.2021 21:42
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    • 24.12.2021 22:08
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    Başkan Erdoğan'dan 'dolar alın' diyen İYİ Partili spekülatör Durmuş Yılmaz'a tepki: "Bunun bedelini ödeyecek"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dolardaki sert düşüşü hazmedemeyerek vatandaşlara 'dolar alın' önerisinde bulunan İYİ Parti'nin spekülatörü, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki gösterdi. Yılmaz'ın sonradan bu açıklamasından çark etmesini de örnek gösteren Erdoğan, "Geri adım atmaya kalktı ama bu millet yutmaz" dedi. Finansal piyasalarda manipülasyonun suç olduğunu bildiren Başkan Erdoğan, Durmuş Yılmaz'ın söylemlerinin suç olduğunu belirterek, "Şu anda milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında o bedeli öder" ifadelerini kullandı.

    Bunun bedelini ödeyecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber- ATV- A Para - A News ortak canlı yayınında, ekonomideki yeni yol haritası, 2023'e doğru siyasetin nabzı, iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


    Vatandaşın Türk Lirasına güvendiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Öncelikle son gelişme bütün vatandaşlarımızın aslında Türk Lirası'na güvendiğini, güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Hele hele bir Trabzonlu vatandaşımızın para konusunda, Türk Lirasına 'kaybettum ama Türk Lirası değer kazansın yeter bağa" dedi. Bu güzel göstergeydi. Altyapı, üretim altyapı ve finansal sektörümüzün sağlamlığından gücünü alıyor Türk Lirası" ifadelerini kullandı.



    Erdoğan'ın gündeminde TL'nin değer kazanmasını hazmedemeyip vatandaşa 'dolar alın' çağrısı yapan eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Partili Durmuş Yılmaz da vardı.

    "Ana muhalefet ve yavruları daha çok Dolar ve Avro'ya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar Doları baz alarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu ciddi yanlış" diyen Başkan Erdoğan, Durmuş Yılmaz'ı işaret ederek, "Hele hele Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış birisinin 'Buradan taviz vermeyin, Türk Lirası kayba gidecektir' demesi çok daha çirkin, yakışmıyor" şeklinde konuştu.


    Fotoğrafta: İYİ Partili spekülatör Durmuş Yılmaz

    "GERİ ADIM ATMAYA KALKTI AMA BU MİLLET YUTMAZ"
    İYİ Partili Yılmaz'ın gelen tepkiler üzerine çark etmesini de örnek gösteren Erdoğan, "Daha sonra geri adım atmaya kalktı ama bu millet yutmaz" ifadelerini kullandı.



        "BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK"
        Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

        Yaşadığımız süreç bu yöndeki iddiaların gerçek dışı, yanıltıcı, maksatlı olduğunu zaten ortaya çıkarmıştır. Birkaç saat içerisinde çıktı. Sözkonusu beyan ve iddialar kanunlarımıza aykırıdır. Merkez Bankası'nın itibarını kırabilecek asılsız haber yayamazsınız, piyasa dolandırıcılığı yapamazsınız, finansal piyasalarda manipülasyon da suçtur. Burada af yok. Elbette bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır.

        BDDK şu anda bunlarla ilgili adımlarını atmıştır. Merkez Bankası'nda geçmişte başkanlık yapmış olan zat, o da şu anda bu suçu işlemiştir. Hele hele Merkez Bankası'nda başkanlık yapacaksın, kalkacaksın bu tür yol göstericiliğe soyunacaksın. Bunları da aynı şekilde hesaba çekecekler. Durmuş paranın ben evin patronuyum diyor. Evin dairesindeki kapısının ayakkabasıyla ne dalga geçtiler. Biz savunduk. Gayri millilik budur. Kamu görevinde bulunmuş biri kamu aleyhine açıklama yapamaz. Demek ki bir sorun var. Onlar da bunun bedelini ödeyecekler. Şu anda milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında o bedeli öder.

        NE OLMUŞTU?
        Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Partili Durmuş Yılmaz, CHP'nin yayın organı Halk TV'de katıldığı yayında doların düşmesiyle ilgili tepki çeken bir açıklamaya imza attı ve TL'nin değer kazanmasını "Döviz alım fırsatı" olarak yorumladı. "Bu bir alım fırsatıdır." ifadeleriyle vatandaşı döviz almaya yönlendirdi.


        SKANDAL İFADELER
        Dolar ve euro kurlarında yaşanan düşüşü adeta hazmedemeyen Yılmaz canlı yayında "Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" ifadelerini kullandı.

        "KİMSEYE TAVSİYEDE BULUNMADIM"
        Gelen tepkileri üzerine çark eden Yılmaz, "Böyle bir şeyi de kendime yakıştırmam, yakıştırmadım" diyerek sözlerini inkar etti.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 'dolar alın' diyen İYİ Partili spekülatör Durmuş Yılmaz'a tepki: "Bunun bedelini ödeyecek"
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