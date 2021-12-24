Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber- ATV- A Para - A News ortak canlı yayınında, ekonomideki yeni yol haritası, 2023'e doğru siyasetin nabzı, iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Vatandaşın Türk Lirasına güvendiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Öncelikle son gelişme bütün vatandaşlarımızın aslında Türk Lirası'na güvendiğini, güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Hele hele bir Trabzonlu vatandaşımızın para konusunda, Türk Lirasına 'kaybettum ama Türk Lirası değer kazansın yeter bağa" dedi. Bu güzel göstergeydi. Altyapı, üretim altyapı ve finansal sektörümüzün sağlamlığından gücünü alıyor Türk Lirası" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın gündeminde TL'nin değer kazanmasını hazmedemeyip vatandaşa 'dolar alın' çağrısı yapan eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Partili Durmuş Yılmaz da vardı.
"Ana muhalefet ve yavruları daha çok Dolar ve Avro'ya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar Doları baz alarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu ciddi yanlış" diyen Başkan Erdoğan, Durmuş Yılmaz'ı işaret ederek, "Hele hele Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış birisinin 'Buradan taviz vermeyin, Türk Lirası kayba gidecektir' demesi çok daha çirkin, yakışmıyor" şeklinde konuştu.
Fotoğrafta: İYİ Partili spekülatör Durmuş Yılmaz
"GERİ ADIM ATMAYA KALKTI AMA BU MİLLET YUTMAZ"
İYİ Partili Yılmaz'ın gelen tepkiler üzerine çark etmesini de örnek gösteren Erdoğan, "Daha sonra geri adım atmaya kalktı ama bu millet yutmaz" ifadelerini kullandı.