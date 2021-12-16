MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: HDP’ye bedel ödüyor!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nun PKK, FETÖ, DHKP-C ve MLKP ile bağlantılı isimleri İBB'de işe aldığı ortaya çıkmıştı.
Yaşanan gelişmelerle ilgili özel açıklamalarda bulunan MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP'ye büyük bir bedel ödediğini belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre, Gür, "Seçimlerden önce HDP ile ittifak yapılan şehirlerde bu endişemizi dile getiriyorduk." dedi.
İşte Birol Gür'ün yaptığı açıklamalardan başlıklar:
SEÇİMLERDEN ÖNCE UYARDIK
Seçimlerden önce HDP ile ittifak yapılan şehirlerde bu endişemizi dile getiriyorduk. 31 Mart 2019'da HDP örtülü, İyi Parti tamponlu bir seçim yaptık. Ekrem İmamoğlu bugün HDP'ye büyük bir bedel ödüyor. İYİ Parti'nin buradaki pozisyonu, bu karanlık işbirliğini kamufle etmek ve pastadan pay almak. Bu sol örgütlerin İBB'deki kadrolaşması çok beklenen bir durumdu.
İBB'NİN 3 KURULUŞUNDA YOĞUNLAŞTILAR
Bize 2019 seçimlerinden bu yana bilgiler ulaşıyor. İBB iştirakleri arasında İSPARK, Ağaç A.Ş ve İSPER'de bu yasadışı sol örgütlerin yoğunlaştığını biliyoruz. Bizim bir rakam vermemiz doğru olmaz, İçişleri Bakanlığı'nda bu konuda en doğru veriler mutlaka vardır.