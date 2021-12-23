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    Millet İttifakı erken seçim çağrısı yaptı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan kur oyununu bozunca hepsi şoka uğradı

    Millet İttifakı, daha ortak bir aday çıkaramadı. Buna rağmen erken seçim çağrısı yaptı. Kendilerini bile yönetemezken, iktidarı ekonomiyi yönetememekle suçladı. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kur oyununu bozunca hepsi şoka uğradı. Hiçbirinden çıt çıkmadı.

    Kursaklarında kaldı

    Millet İttifakı, daha ortak bir aday çıkaramadı. Buna rağmen erken seçim çağrısı yaptı. Kendilerini bile yönetemezken, iktidarı ekonomiyi yönetememekle suçladı. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kur oyununu bozunca hepsi şoka uğradı. Hiçbirinden çıt çıkmadı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU
    Sandığı getir, erken seçim talebi artık milletin talebidir.

    MERAL AKŞENER
    Erdoğan'a emeklilik hayatında başarılar diliyorum.

    TEMEL KARAMOLLAOĞLU
    Bizim milletimizi uyandırmaya uyarmaya ihtiyacımız var.

    AHMET DAVUTOĞLU
    Yeter artık! Kaçamazsınız, acilen seçim kararı alın!

    ALİ BABACAN
    Cumhurbaşkanı Türkiye'yi yönetmeyi oyun sanıyor.

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    Haberler Güncel Millet İttifakı erken seçim çağrısı yaptı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan kur oyununu bozunca hepsi şoka uğradı
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