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    • 22.12.2021 12:18
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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Komisyonda ve Genel Kurul'da yaklaşık 2 ay süren maratonun ardından kabul edilen 2022 bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte çok çalıştığınızı biliyorum. Milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz." dedi.

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    Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

    Komisyonda ve Genel Kurul'da yaklaşık 2 ay süren maratonun ardından kabul edilen 2022 bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte çok çalıştığınızı biliyorum. Milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz.


    SİNSİ TUZAKLAR KURULDU
    Seçimleri etkilemek için akıl ve ahlak dışı yöntemler devreye sokuldu. Terör örgütleri harekete geçirildi. Askeri darbe ile milli irade çiğnenmek istendi. Güya terörle mücadele için güney sınırlarımıza yığınak yapanlar biz devreye girince bu kez de terör örgütlerinin hamiliğine büründü. Ekonomimize yönelik sinsi tuzaklar kuruldu. Gece yarıları başlayan finans oyunları ile ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Dışardan birileri bu oyunu kurarken içerden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına soyundu. Biz her engeli aşarak ülkemizi korumanın mücadelesini verdik. Elbette zor ve sıkıntılı günler geçirdik, elbette bedeller ödedik. Ama hamdolsun bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
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