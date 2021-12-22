Başkan Erdoğan: Dün çıkmış birisi 'Kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' diyor! Bunların beyni sulanmış

Türkiye bu treni kaçırmayacak. Bu trenin birinci sınıfında yerimizi alacağız. Bu nedenle döviz kurunu ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz tedbirleri takdirle karşılamış, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Serbest piyasa kurallarına aykırı iş yapmıyoruz.



Art niyetli spekülatörlerin ülkemizden ellerini çekmesini sağlama gayreti içindeyiz. Kalbi ve zihni kirlenmemiş herkesin memnuniyetle karşılayacağı bir gelişmedir. Bugün de Türkiye ekonomisi kur üzerinden çökertilmeye çalışırken yüzleri gülenlerin yüzlerinin düştüğünü görüyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor, katılmıyor, farklı düşünüyor olabilirsiniz ama ülkenin hayrına gelilme yaşandığında hiç değilse susma erdemini gösterin.