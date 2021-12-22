Başkan Erdoğan: Dün çıkmış birisi 'Kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' diyor! Bunların beyni sulanmış

Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda konuya ilişkin yaptığı açıklamaları şöyle:
Ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Ekonomik dediğimiz dinamik alan sürekli değişim içindedir. Ekonominin temeli değişirken çatısının aynı kalması mümkün değildir. Dünyada bu uyumsuzluktan kaynaklanan büyük bir kavga yaşanıyor. Kartların yeniden karıldığı bu dönemde gelişmiş ülkeler ligine yükselen devletler önümüzdeki bir asra damgasını vuracaklardır. Ülkemizin geçmişte defalarca bu treni kaçırmasına yol açanlar bugün de aynı niyetle hareket ediyor.
Türkiye bu treni kaçırmayacak. Bu trenin birinci sınıfında yerimizi alacağız. Bu nedenle döviz kurunu ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz tedbirleri takdirle karşılamış, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Serbest piyasa kurallarına aykırı iş yapmıyoruz.
Art niyetli spekülatörlerin ülkemizden ellerini çekmesini sağlama gayreti içindeyiz. Kalbi ve zihni kirlenmemiş herkesin memnuniyetle karşılayacağı bir gelişmedir. Bugün de Türkiye ekonomisi kur üzerinden çökertilmeye çalışırken yüzleri gülenlerin yüzlerinin düştüğünü görüyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor, katılmıyor, farklı düşünüyor olabilirsiniz ama ülkenin hayrına gelilme yaşandığında hiç değilse susma erdemini gösterin.
Dün çıkmış birisi 'Kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' mealinde açıklamalar yapıyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı inşallah en kısa zamanda benim milletim en güzel şekilde verecek.
Bu sözün tercümesini kurun yeniden ülkenin gerçekleri ile alakası olmayan seviyelere çıkmasını teşvik etmektir. Bununla ilgili BDDK da yargı yolunu açtı. Siz bu ülkenin değerleri ile oynayamazsınız.