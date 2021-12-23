CHP'li İBB'deki ekmek skandalı büyüyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun'un rakamlarını Halk Ekmek yetkilisi çürüttü

İstanbul'daki Halk Ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı sürüyor. Ekmek büfelerinin önündeki kuyrukların ardındaki nedenin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin kirli oyunundan kaynaklandı ortaya çıkmıştı.
SABAH'ta yer alan habere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle ekmek üretim kapasitesi ve dağıtımı organize ve kasıtlı bir şekilde düşürüldü.
CHP'li İBB yönetimi de bunu siyasi propaganda malzemesi olarak kullandı. İBB yetkilileri ise Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısı hakkında kamuoyuna farklı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.