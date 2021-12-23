CHP'li İBB'deki ekmek skandalı büyüyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun'un rakamlarını Halk Ekmek yetkilisi çürüttü

Özgen Nama, 12 Aralık 2021'de Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, tam kapasite çalışan üç fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek üretmelerine karşın talebe yetişemediklerini savunmuştu. Nama, 8 Ocak 2020'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise Halk Ekmek'in günde 2 milyon ekmek ürettiğini ifade etmişti.