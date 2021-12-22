SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakta alkışlanan sözleri: Başaramayacaksınız

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasınının bir kısmında söyledikleri ayakta alkışlandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri:
"BAŞARAMAYACAKSINIZ"
"Buradan manşetlerle hükümet devirip hükümet kurmaya alışmış akademisyenlere, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış vesayet artıklarına sesleniyorum: Başaramayacaksınız... Bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız.