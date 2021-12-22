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    • 22.12.2021 13:07
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakta alkışlanan sözleri: Başaramayacaksınız

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Başaramayacaksınız... Bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. " ifadeleri ayakta alkışlandı. İşte o anlar ve Başkan Erdoğan'ın sözleri...

    Başkan Erdoğan’ın ayakta alkışlanan sözleri...

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

    Başkan Erdoğan'ın konuşmasınının bir kısmında söyledikleri ayakta alkışlandı.

    İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri:

    "BAŞARAMAYACAKSINIZ"
    "Buradan manşetlerle hükümet devirip hükümet kurmaya alışmış akademisyenlere, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış vesayet artıklarına sesleniyorum: Başaramayacaksınız... Bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız.

        "AÇAN GÜNEŞTE DE BERABER ISINACAĞIZ"
        Hep birlikte büyüyeceğiz, kazanacağız, yükseleceğiz, dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz. Yıllarca seçim meydanlarında 'Beraber yürüdük bu yollarda' şarkısını milletimizle birlikte boşuna terennüm etmedik.

        Açan güneşte de beraber ısınacağız. Biz inancına, meşrebine bakmadan her ferdiyle milletimizin tamamını seviyoruz. Nereye gittiğimizi, nereye ulaşacağımızı biliyoruz. "
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakta alkışlanan sözleri: Başaramayacaksınız
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