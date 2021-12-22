Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Ne yaptığımızı biliyoruz, nereye ulaşacağımızı biliyoruz, kazanan 84 milyonun her bir ferdi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ekonomide uygulanan yeni programla ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda "Kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir" dedi.
Erdoğan paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:
"Döviz kurunu, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program etkisini göstermiştir.
Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış, benimsemiş; piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız paketteki hususların detaylarını kamuoyuyla ve taraflarla paylaşmaya başlamışlardır.