Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.12.2021 19:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.12.2021 19:57
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Ne yaptığımızı biliyoruz, nereye ulaşacağımızı biliyoruz, kazanan 84 milyonun her bir ferdi"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ekonomide uygulanan yeni programlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Altını çizerek söylüyorum: Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Nereye ulaşacağımızı biliyoruz. Varacağımız yer, hem bizlerin hem bizden sonraki nesillerin hayatlarında olumlu yönde asırlık değişimler göreceği bir yerdir" dedi.

    Kazanan 84 milyonun her bir ferdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ekonomide uygulanan yeni programla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda "Kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir" dedi.

    Erdoğan paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

    "Döviz kurunu, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program etkisini göstermiştir.



    Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış, benimsemiş; piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız paketteki hususların detaylarını kamuoyuyla ve taraflarla paylaşmaya başlamışlardır.



        Kurun dengeye oturması sadece bankada parası olan vatandaşımızı değil üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişmedir. Aynı şekilde ihracatçının önünü görebilmesini sağlamak da tüm ekonomiye müspet yönde etki edecektir.




        Kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyor, ülkemizi cari fazlayla büyütme kararlılığımızı tekrarlıyoruz.



        Altını çizerek söylüyorum: Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Nereye ulaşacağımızı biliyoruz.



            Varacağımız yer, hem bizlerin hem bizden sonraki nesillerin hayatlarında olumlu yönde asırlık değişimler göreceği bir yerdir."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Can dostları için modern tesis
            Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Ne yaptığımızı biliyoruz, nereye ulaşacağımızı biliyoruz, kazanan 84 milyonun her bir ferdi"
                SON DAKİKA