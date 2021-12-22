Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Ne yaptığımızı biliyoruz, nereye ulaşacağımızı biliyoruz, kazanan 84 milyonun her bir ferdi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ekonomide uygulanan yeni programla ilgili açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda "Kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir" dedi.