Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi:

EKONOMİMİZE yönelik alenen tehditler savruldu, sinsi tuzaklar kuruldu. Gece yarıları başlayan ve kesintisiz süren finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı.

DÖVİZ kurunu serbest ekonomi kuralları içinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır.

BİZ serbest piyasa kurallarına aykırı herhangi bir iş ya da işlem yapmıyoruz. Art niyetli spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz.

SOSYAL, siyasi, psikolojik, ekonomik her türlü tuzağı Allah'ın yardımı ve milletin desteği ile bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik.

BİRİ çıkmış, hastanelerde 'sus' diyorlar ya o da onu gösteriyor. Susmanız gerekiyor. Çünkü siz başka işe yaramazsınız.

AYLARDIR 'erken seçim' diyor. Bay Kemal noktalı virgül değil, nokta koydum. İnşallah Haziran 2023'te seçimimizi en güzel şekilde yapacağız.