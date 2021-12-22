Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Zonguldak'ta berbere gitti! HDP'yle ittifak açıklaması...

Gazetecilerle bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ülkenin karamsarlık içinde olduğunu, bunun küresel bir kriz olduğu için yaşanmadığını iddia etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMA İSTEĞİ: MİLLET İTTİFAKI'NIN BİR PARÇASI DEĞİLİZ

Davutoğlu, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İttifak kabul ederse aday olurum." açıklamasıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi: