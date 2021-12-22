Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Zonguldak'ta berbere gitti! HDP'yle ittifak açıklaması...

Gazetecilerle bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ülkenin karamsarlık içinde olduğunu, bunun küresel bir kriz olduğu için yaşanmadığını iddia etti.
KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMA İSTEĞİ: MİLLET İTTİFAKI'NIN BİR PARÇASI DEĞİLİZ
Davutoğlu, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İttifak kabul ederse aday olurum." açıklamasıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi:
"Herkesin, her genel başkanın, cumhurbaşkanı adayı olma hakkı vardır. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi içinde karar verilebilecek bir husus. İttifak karar verecekse ittifak içindir. Şu an biz Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz tabii. Bütün partilerle yakın temas içindeyiz, herkesle görüşüyoruz. Memleket meselesi söz konusu olduğunda kimseyi dışlamayız. Ama bu bizim gündemimizde olan bir konu değil."
TTK'nin norm kadrosuyla ilgili soru yöneltilen Davutoğlu, yaklaşımlarının emekçinin, halkın yararına olan bütün sanayi tesislerinin, bütün üretim tesislerinin korunması olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Türkiye'nin tek bir sanayi üretim tesisini tek bir istihdam alanını dahi feda etme lüksü yoktur. Bugün istihdam en önemli ekonomik sorun halindeyse bu meseleyi ele alırken böyle bakmak icap eder. Aynı zamanda TTK'nin ciddi bir rehabilitasyondan geçirilmesi lazım, yani üretim kapasitesi, dünya pazarlarına ulaşımı ve üretim teknolojisinin yenilenmesi bakımından."
"BİZİMLE BENZER DÜŞÜNEN PARTİLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPARIZ"