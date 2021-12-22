Yeni ekonomi modeli FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar'ı rahatsız etti





CHP'nin mitinglere başlıyoruz heyecanı yarattığını ve hala ikinci bir miting düzenleyemediğini belirten Dündar, "AK Parti yapıyor, muhalefet bakıyor. Bu durum Erdoğan'da baskın seçimi kazanabileceği ümidi yaratıyor. Kimse seçimi çantada keklik sanmamalı böyle giderse Erdoğan kendisine rağmen kazanabilir. " diye konuştu.



FETÖ FİRARİSİ CAN DÜNDAR MUHALEFETE AKIL VERDİ: AK PARTİ YAPIYOR SİZ BAKIYORSUNUZ

MİT tırlarının durdurulması davasında hapse mahkum edilen FETÖ firarisi Can Dündar, yaşanan ekonomik gelişmeler üzerinden muhalefet partilerini hedef aldı. Erdoğan'ın halkla kurduğu bağa ve vatandaşın muhalefete güvenmemesine vurgu yapan Dündar, 'Muhalefetin ekonomi kurmayları, hala bir ortak bir programla, bir gölge kabineyle ortaya çıkamadı. AK Parti yapıyor, muhalefet bakıyor. Böyle giderse Erdoğan seçimi kazanır' dedi.