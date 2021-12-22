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    • Güncel
    • 22.12.2021 23:30
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    • 22.12.2021 23:32
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    Yeni ekonomi modeli FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar'ı rahatsız etti

    Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kendine rol devşirerek kriz havası oluşturmaya çalışan firari vatan haini Can Dündar'da hazımsızlık başladı. Başkan Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli ve beraberinde getirdiği etkilerinden rahatsız olan vatan haini Can Dündar, muhalefete yüklenerek "AK Parti yapıyor, muhalefet bakıyor. Bu durum Erdoğan'da baskın seçimi kazanabileceği ümidi yaratıyor. Kimse seçimi çantada keklik sanmamalı böyle giderse Erdoğan kendisine rağmen kazanabilir. " diye konuştu.

    AJANSLAR
    FETÖ firarisi Can Dündar muhalefete akıl verdi!

    Geçtiğimiz günlerde döviz kurundaki artış üzerinden siyasi bir kriz beklediğini söyleyen FETÖ firarisi Can Dündar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modeli ve etkileri üzerinden muhalefete yükledi.



    "AK PARTİ YAPIYOR MUHALEFET BAKIYOR"
    Erdoğan'ın halkla kurduğu bağa ve vatandaşın muhalefete güvenmemesine vurgu yapan Dündar, "Ülke batmanın eşiğinde muhalefetin ekonomi kurmayları, hala bir ortak bir programla, bir gölge kabineyle ortaya çıkamadı." ifadelerini kullandı.



    CHP'nin mitinglere başlıyoruz heyecanı yarattığını ve hala ikinci bir miting düzenleyemediğini belirten Dündar, "AK Parti yapıyor, muhalefet bakıyor. Bu durum Erdoğan'da baskın seçimi kazanabileceği ümidi yaratıyor. Kimse seçimi çantada keklik sanmamalı böyle giderse Erdoğan kendisine rağmen kazanabilir. " diye konuştu.


    FETÖ FİRARİSİ CAN DÜNDAR MUHALEFETE AKIL VERDİ: AK PARTİ YAPIYOR SİZ BAKIYORSUNUZ
    MİT tırlarının durdurulması davasında hapse mahkum edilen FETÖ firarisi Can Dündar, yaşanan ekonomik gelişmeler üzerinden muhalefet partilerini hedef aldı. Erdoğan'ın halkla kurduğu bağa ve vatandaşın muhalefete güvenmemesine vurgu yapan Dündar, 'Muhalefetin ekonomi kurmayları, hala bir ortak bir programla, bir gölge kabineyle ortaya çıkamadı. AK Parti yapıyor, muhalefet bakıyor. Böyle giderse Erdoğan seçimi kazanır' dedi.

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    Haberler Güncel Yeni ekonomi modeli FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar'ı rahatsız etti
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