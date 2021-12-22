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    23 Aralık 2021 Perşembe İstanbul'da okullar bugün tatil olacak mı? İstanbul okullar tatil mi? Valilik, MEB açıklaması...

    İstanbul'da yaşayan milyonlarca öğrenci kar yağışının başlamasıyla birlikte okullarla ilgili yapılacak açıklamaya kilitlendi. Ülke genelinde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Türkiye'nin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağı konusundaki açıklamaya odaklandı. Peki, İstanbul okullar tatil mi? 23 Aralık 2021 Perşembe İstanbul'da okullar bugün tatil olacak mı? İşte detaylar...

    İstanbul okullar tatil mi? 23 Aralık 2021 Perşembe İstanbul’da okullar yarın tatil olacak mı? Valilik, MEB açıklaması...

    İstanbul'da yaşayan milyonlarca öğrenci kar yağışının başlamasıyla birlikte bugün okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Dün akşam saatleriyle birlikte bazı illerin valiliklerinden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Bu kapsamda yaşadığı illerde okulların kar yağışı nedeniyle tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler araştırma yapıyor. Peki, İstanbul okullar tatil mi? 23 Aralık 2021 Perşembe İstanbul'da okullar bugün tatil olacak mı? Valilik, MEB açıklaması var mı? İşte son gelişmeler...

    İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    İstanbul okullar tatil mi sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Valilik ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu hakkında açıklama gelmedi.

    BARTIN'DA OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ

    Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

    Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    ARTVİN'DE BU İLÇELERDE OKULLAR YARIN DA TATİL

    Artvin merkez ve Murgul ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugünün ardından yarın da 1 gün süreyle ara verildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi Borçka ve Murgul ilçesinde tüm sınıflarda, Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde, eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde, engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılmasına karar verildiği de kaydedildi.

        ZONGULDAK'TA KAR NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde 2 gündür devam eden kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma oluşturabileceği belirtildi.

        Açıklamada, il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

        Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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        Haberler Güncel 23 Aralık 2021 Perşembe İstanbul'da okullar bugün tatil olacak mı? İstanbul okullar tatil mi? Valilik, MEB açıklaması...
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