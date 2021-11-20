Gazeteci Zafer Şahin ekonomideki gerçekleri anlattı: Dünya ekonomileri coşuyorken Türk ekonomisi yerinde sayıyor öyle mi?

Koronavirüs salgını 100 yıldan uzun süredir görülen en kötü sağlık krizine yol açtı ve dünya genelinde ekonominin temellerini benzeri görülmemiş şekilde sarstı.

Dünyada yaşanan krizden Türk ekonomisi de etkilenirken dövizde yaşanan dalgalanmalara rağmen atılan adımlarla büyüme ve ihracat rakamlarında yukarı yönlü bir hareket izledi.

MUHALEFET EKONOMİYİ HEDEF ALIYOR

CHP'nin başını çektiği İYİ Parti, HDP ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın Deva Partisi'nin isimleri küresel krizi görmezden gelerek her fırsatta Türk ekonomisine saldırdı.

Gazeteci Zafer Şahin katıldığı bir televizyon programında ülke ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu ve muhalefete ince göndermelerde bulundu.

Şahin, eski Merkez Bankası Başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın dolarda suni bir yükseliş olduğunu "Merkez Bankasına piyasaya güven veren, iktidardan bağımsız bir başkan gelirse dolar hemen aynı gün 2 lira birden düşer. Sonra da yönünü aşağı çevirir." sözleriyle itiraf etmesini ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara'nın yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinden rahatsız olmasını eleştirdi.

"TÜRK EKONOMİSİNİN BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE İTİRAFIDIR BAŞKA AÇIKLAMASI YOK"

Şahin, "Merkez Bankası eski Başekonomisti Türkiye'ye 2,5 milyar dolar para giriyor diye "Ya tam da yabancılar Türkiye'de hükümetin değişeceğini satın almıştı. Bunlar bu süreci geciktiriyor" diyorsa, eski bir Merkez Bankası Başkanı çıkıp "Hükümet değişirse dolar 2 lira düşüyor diyorsa… Bu Türk ekonomisinin bilinçli bir şekilde hedef alındığının itirafıdır başka bir açıklaması yok." ifadelerini kullandı.

Şahin "Bu beyler Merkez Bankası'nı yönetirken Merkez Bakası bağımsızmış da şimdi bağımsız değilmiş. Ya siz emperyalizme teslim olmuşsunuz farkında değilsiniz! Dışarıdan rüzgar esecek bu arkadaşlar yön değiştirecekler" dedi.

İşte Şahin'in ders niteliğindeki o sözleri:

"BAKIN BUGÜN NASIL DOLAR İKİ LİRAYA DÜŞER?"

"Vatandaş iktidarı değiştirebilir, en doğal hakkıdır. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. 100 yıl önce bu topraklarda ne yaşanıyorsa yine aynısı yaşanıyor. Hani 'dış minnaklar, dış minnaklar' diye küçümsüyorlar ya... Bakın bugün nasıl dolar iki liraya düşer? Sen çekil Suriye'den, adam kursun orada terör devletini bak nasıl düşüyor. Vazgeç Kıbrıs'tan, Ege'de Yunan'ın tezlerini kabul et, Libya'dan çekil, Mavi Vatan'dan vazgeç, Azerbaycan'ı yalnız bırak. Bak dolar nasıl düşüyor. Kimse bunları görmezden gelmesin."

"Nerede görülmüş ya 2 lira düşecek diye biz vatanı teslim edeceğiz. Niye sebep ne?"

"TÜRK EKONOMİSİ YERİNDE SAYIYOR ÖYLE Mİ? ÖYLE DEĞİL ARKADAŞIM"

"Kimse her şey dört dörtlük demiyor ama kimse de bizi şunu dayatmasın, bütün dünya bolluk bereket içinde. Herkes müthiş bir hayat yaşıyor. Dünya ekonomileri coşuyor ama Türk ekonomisi yerinde sayıyor öyle mi? Öyle değil arkadaşım. Dünyada 1929 ekonomik buhranından beri yaşanan en büyük daralma yaşanıyor. Dünya genelinde fiyatların yüzde 300-400 arttığı bir dönemde bu senin ekonomini etkilemeyecek. Bu da hükümetin kabahati olacak öyle mi? Eğer buna inanmak istiyorsak inanalım. Nasıl ki her şey dört dörtlük dediğimizde sorunu ıskalamış olursak, bu etkileri görmeden de 'bu tamamen hükümetin sorunu' dersek o zaman da sorunu ıskalarız"

"ALLAHTAN BU SÜRECİ YÖNETEN BİR KAPTAN VAR"

"Tamam bu hükümeti kimse savunmasın hükümeti yerden yere vuralım ama hepimiz o gemideyiz. Beğenseler de beğenmeseler de dünyayı etkisi altına alan büyük bir kriz var ve Allahtan bu süreci yönetebilen bir kaptan var."

"FAİZ YÜKSELİNCE TÜRKİYE'Yİ YILLARDIR SAĞAN PARA BARONLARI KAZANIYOR"

"Faizi yükselt diyorlar kim kazanıyor faizi yükseltince? Asgari ücretli mi kazanıyor? Dar gelirli küçük esnaf mı kazanıyor? Hayır! Türkiye yıllardır sağan para baronları kazanıyor."