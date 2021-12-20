AK Parti'ye ihanet eden Ali Babacan'ın skandal açıklamalarına sert tepki: Darbecilerin diliyle konuşuyor!





Birinin yüzüne karşı söyleyemeyeceğim şeyi ne gazetede yazarım ne de televizyonda söylerim...



Çünkü bu basit kuralın beni sözün şehvetiyle hata yapmaktan ve komik duruma düşmekten koruyacağını düşünüyorum.

Keşke Ali Babacan da "Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi" demeden önce durup bir an düşünseydi...

"Genç yaşta beni bakan yapıp siyaset sahnesine çıkaran o adamın gözlerine bakıp 'kabile devletinin reisi' diyebilir miyim" diye kendine sorsaydı.