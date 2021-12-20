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    • 20.12.2021 09:40
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    AK Parti'ye ihanet eden Ali Babacan'ın skandal açıklamalarına sert tepki: Darbecilerin diliyle konuşuyor!

    Daha önce yaptığı açıklamalarla AK Parti'ye ihanet ettiğini itiraf eden Ali Babacan, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı konuşmasına Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok tepki gösterdi. Babacan'ı Başkan Erdoğan'ın siyaset sahnesine çıkardığına dikkat çeken Altınok, "Dün falanca için sustum dediği için bugün kimin için konuştuğunu bilemediğim bir siyasetçiden erdemli davranmasını bekleyecek halim yok...Ama bu kısacık akıl molasını verebilseydi, hiç olmazsa, 28 Şubat'çıların Erbakan'ı devirmek için tedavüle sürdüğü "kabile devleti" kalıplarına tenezzül etmek zorunda kalmazdı." ifadelerini kullandı.

    Babacan’a tepki: Darbecilerin diliyle konuşuyor!

    Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin tetikçiliğini yapan Halk TV ekranlarında 2018 yılında üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediklerini söylemişti.


    ÖNCE DÜŞÜN SONRA KONUŞ
    İhanetini itiraf edip Başkan Erdoğan ve AK Parti'yi hedef almayı sürdüren Babacan'ın "Reis reis dedikleri kabile devletinin reisi" şeklinde skandal ifadelerine Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok tepki gösterdi.

    Başkan Erdoğan'ın genç yaşta siyaset sahnesine çıkardığı Babacan'ın 28 Şubat darbecilerinin diliyle konuştuğuna dikkat çeken Altınok, "Keşke Ali Babacan da "Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi" demeden önce durup bir an düşünseydi..."Genç yaşta beni bakan yapıp siyaset sahnesine çıkaran o adamın gözlerine bakıp 'kabile devletinin reisi' diyebilir miyim" diye kendine sorsaydı." ifadelerini kullandı.



    Birinin yüzüne karşı söyleyemeyeceğim şeyi ne gazetede yazarım ne de televizyonda söylerim...

    Çünkü bu basit kuralın beni sözün şehvetiyle hata yapmaktan ve komik duruma düşmekten koruyacağını düşünüyorum.
    Keşke Ali Babacan da "Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi" demeden önce durup bir an düşünseydi...
    "Genç yaşta beni bakan yapıp siyaset sahnesine çıkaran o adamın gözlerine bakıp 'kabile devletinin reisi' diyebilir miyim" diye kendine sorsaydı.



    Cesaretten bahsetmiyorum.

    Dün falanca için sustum dediği için bugün kimin için konuştuğunu bilemediğim bir siyasetçiden erdemli davranmasını bekleyecek halim yok...

    DARBECİLERİN DİLİYLE KONUŞUYOR
    Ama bu kısacık akıl molasını verebilseydi, hiç olmazsa, 28 Şubat'çıların Erbakan'ı devirmek için tedavüle sürdüğü "kabile devleti" kalıplarına tenezzül etmek zorunda kalmazdı.



        Üstelik de Afrikalı temsilcilerin yerel kıyafetleriyle Külliye'ye geldikleri bir günde...
        Evet siyasetçilerin beraber yürüdükleriyle yolları ayrı düşebilir.
        Siyasetin doğası, seçmen de bunu anlar.

        Ama samimi itirafçı pozlarında ortaya çıkan ve genelde ihtirasları boylarından büyük olan tiplerin paravan arkasından attıkları naralardan da kimse hoşlanmaz.



        Bu arada Babacan'ın kendi itibarına jilet atmasını, Davutoğlu'nun performansıyla kıyaslayanlar sosyal medyada "hangisi daha sinsi" diye oylama yapıyorlarmış.

        Davutoğlucular da şaşıracak biliyorum ama cevabı kesinlikle ve kesinlikle Babacan!

        Kıyas kabul etmez o kadar söyleyeyim.


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        Haberler Güncel AK Parti'ye ihanet eden Ali Babacan'ın skandal açıklamalarına sert tepki: Darbecilerin diliyle konuşuyor!
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