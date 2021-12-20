AK Parti'ye ihanet eden Ali Babacan'ın skandal açıklamalarına sert tepki: Darbecilerin diliyle konuşuyor!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin tetikçiliğini yapan Halk TV ekranlarında 2018 yılında üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediklerini söylemişti.
ÖNCE DÜŞÜN SONRA KONUŞ
İhanetini itiraf edip Başkan Erdoğan ve AK Parti'yi hedef almayı sürdüren Babacan'ın "Reis reis dedikleri kabile devletinin reisi" şeklinde skandal ifadelerine Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan'ın genç yaşta siyaset sahnesine çıkardığı Babacan'ın 28 Şubat darbecilerinin diliyle konuştuğuna dikkat çeken Altınok, "Keşke Ali Babacan da "Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi" demeden önce durup bir an düşünseydi..."Genç yaşta beni bakan yapıp siyaset sahnesine çıkaran o adamın gözlerine bakıp 'kabile devletinin reisi' diyebilir miyim" diye kendine sorsaydı." ifadelerini kullandı.
Birinin yüzüne karşı söyleyemeyeceğim şeyi ne gazetede yazarım ne de televizyonda söylerim...
Çünkü bu basit kuralın beni sözün şehvetiyle hata yapmaktan ve komik duruma düşmekten koruyacağını düşünüyorum.
Keşke Ali Babacan da "Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi" demeden önce durup bir an düşünseydi...
"Genç yaşta beni bakan yapıp siyaset sahnesine çıkaran o adamın gözlerine bakıp 'kabile devletinin reisi' diyebilir miyim" diye kendine sorsaydı.
Cesaretten bahsetmiyorum.
Dün falanca için sustum dediği için bugün kimin için konuştuğunu bilemediğim bir siyasetçiden erdemli davranmasını bekleyecek halim yok...
DARBECİLERİN DİLİYLE KONUŞUYOR
Ama bu kısacık akıl molasını verebilseydi, hiç olmazsa, 28 Şubat'çıların Erbakan'ı devirmek için tedavüle sürdüğü "kabile devleti" kalıplarına tenezzül etmek zorunda kalmazdı.