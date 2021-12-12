Zillet İttifakı'na talimat ABD'den mi? Büyükelçi Satterfield’den ziyaret atağı...

ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN ZİYARET ATAĞI!

Biden'ın destek faaliyetlerinden sonra son 1.5 senedir ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield görevde. Bir yıldır inanılmaz şekilde sanki o da kendisi bir muhalefet partisi lideriymiş gibi hem Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor, hem DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile görüşüyor. Bunlardan biri mesela; 24 Kasım'da DEVA Partisi'nin genel merkezini ziyaret ediyor. DEVA Partisi Türkiye'deki bütün finans politikalarına karşı politika üretmek için aslında kurulmuş bir parti.

DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞME

6 Aralık'ta aynı Satterfield, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. ABD Devleti'nin en önemli kişisi Davutoğlu'nu ziyaret ettiği için oldukça mutlu.