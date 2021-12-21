Altınları için komşusunu kimyasalla yakmıştı! Kreş öğretmenine için istenen ceza belli oldu





"ÖNCE BOĞMAYA ÇALIŞTI..."

Sabah'ın haberine göre, avcılıkça alınan ifadelere göre Gülcemal Coşar olayın ardından kızını arayarak "Beni yaktılar kızım, Gözde beni yaktı, hemen polisi arayın" dedi. Maktulün kızı durumu hemen eve daha yakın olan erkek kardeşine bildirdi. Maktulün oğlu İbrahim Coşar ise eve geldiğinde ise kan dondurucu manzarayla karşılaştı. İbrahim Coşar "Anne sana ne oldu, bunu sana kim, neden yaptı?" diye sorulduğunda maktülün "Beni Gözde yaktı. Bilezikleri aldı. Önce tülbentle boğmaya çalıştı sonrada yaktı" diye feryat ettiği bilgisine ulaşıldı.