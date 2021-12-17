15 Temmuz hain darbe girişiminin ilk adımı 17-25 Aralıkta geldi!





TAMAMEN TEMİZLENMELİ

8'inci yıldönümünde FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimlerini ve gelinen noktayı SABAH'a değerlendiren Çolakkadı, "Bu kadarını asla tahmin edemezdik. Bu geçen 8 yılda her sene, her ay bunun tahminimizden daha büyük bir örgüt olduğunu anladık. Bu örgüt o günlerde tahmin ettiğimizin çok fazlası, daha büyüğüymüş. Mutlaka dış güçlerden destek almıştır. Tek başına değildir. Öyleyse devlete, millete karşı cephe almış bir örgüte acınmaz. İyi tartmalı ama tamamen temizlemeli. Yoksa hiç belli olmaz yeniden filizlenir" dedi.

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