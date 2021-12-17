15 Temmuz hain darbe girişiminin ilk adımı 17-25 Aralıkta geldi!

SABAH gazetesinde yer alan habere göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), ilk kalkışma hamlesi olarak kayıtlara giren 17-25 Aralık 2013 darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti.
Yargı üzerinden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözde "yolsuzluk" operasyonu ile başlayan sürecin, daha ilk saatlerde örgütün Türkiye'yi hedef haline getiren olaylar dizinin ilk fitili olduğu anlaşılmıştı.
İhanet girişimlerinde seçilmiş iktidar hedef alınırken, 17-25 Aralık darbe girişimi, MİT TIR'larının durdurulması, Gezi kalkışması, 15 Temmuz darbe girişimi, Halkbank davası aynı şebekenin hamleleri olarak kayıtlara girdi.