Ekrem İmamoğlu CHP'li İBB'yi örgüt evine çevirdi! Terörden hapis yatan da var propaganda yapan da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) terör örgütleriyle iltisaklı 557 kişinin işe alınmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının ardından işten çıkarılan 13 bin 312 kişinin yerine alınan 44 bin 995 kişi arasında, PKK, DHKP-C, MLKP, MKP ve FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle sicil kaydı bulunan kişilerin olduğu deşifre olmuştu.
SABAH o isimleri tek tek açıklarken, İmamoğlu'nun İBB'yi nasıl terör örgütlerinin yuvası haline getirdiği de gözler önüne seriliyor. CHP ise sessizliğini sürdürüyor. İşte terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle sicil kaydı bulunan İBB çalışanlarından bazıları:
Seyhan A.: Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Birliği üyelerinin 25 Kasım 1997'de verdikleri ifadeler sonucu örgütle iltisaklı olduğu gerekçesi ile aynı tarihte İstanbul'da gözaltına alındı. 2 Aralık 1997'de sevk edildiği DGM'ce tutuklandı. 19 Kasım 2020'de İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi'nde işe alındı.