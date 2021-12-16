Ekrem İmamoğlu CHP'li İBB'yi örgüt evine çevirdi! Terörden hapis yatan da var propaganda yapan da





Taylan Özgür S.: DHKP/C terör örgütü içerisindeki faaliyetleri sebebi ile tutuklanarak ölüm orucu eylemlerine devam eden avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik için 24 Ağustos 2020'de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasında gözaltına alındı. 12 Mart 2021'de İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketinde işe başladı.