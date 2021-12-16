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    • Güncel
    • 16.12.2021 07:01
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    • 16.12.2021 07:05
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bombalı suikast girişimi böyle çöktü! Saldırı için o ismi özellikle seçtiler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık'taki Siirt mitinginde görevli çevik kuvvet aracında EYP bulunmuştu. Hainler saldırı için ağabeyi öldürülen PKK'lı Şeyhmus A. özellikle seçti. Şeyhmus A., deşifre olunca bomba kumandasını dereye attı.

    Başkan Erdoğan’a suikast girişimi böyle çöktü

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 Aralık akşamı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık'taki Siirt mitinginde görevli çevik kuvvet aracında EYP bulunmuştu.

    AYRINTILARA ORTAYA ÇIKTI
    Terör örgütü PKK'nın Erdoğan'ı ve sivilleri hedef alan saldırı planının deşifre edilmesine ilişkin ayrıntılara ulaşıldı.

    POLİS GÖREVE GİDECEĞİ ARKADAŞININ EVİNİN ÖNÜNDE GELDİ


    Başkan Erdoğan'ın Siirt mitinginde görevlendirilen Nusaybin Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli bir polis, sabah evinden çıktıktan sonra birlikte göreve gideceği arkadaşının evinin önünde geldi.


        DÜZENEĞİ ARKADAŞI FARK ETTİ
        Kendisi gibi dış göreve gidecek polis arkadaşını evinden aldığı sırada, arkadaşı araç altında bir cisim fark etti.

        Yapılan incelemede mıknatısla araca tutturulmuş bomba düzeneği tespit edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI


        Mardin Emniyet Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        Emniyet güçleri, 6 gün içinde Azem D., Şeyhmus A, Serhat D. ve Abdülkerim A.'yı gözaltına aldı. Şeyhmus A.'nın evinde 1 anahtar sistemine ait verici kumanda ile zanlıların kullandığı dijital materyaller ele geçirildi.

            Abdülkerim A. ifadesinde 29 Kasım sabahı, Şeyhmus A. ile Artuklu yolunda bir petrol istasyonunun çaprazında durduklarını, Şeyhmus'un mısır tarlasından bir poşet içinde bombayı getirdiğini anlattı.

            Şeyhmus A.'nın hendek olaylarında ölen ağabeyi Abdullah A.'nın intikamını alacağını söylediğini belirten Abdülkerim A., daha sonra bombayı TOKİ konutlarında bir polise ait araca yerleştirdiklerini belirtti.

            AĞABEYİMİN ARKADAŞI ARADI
            Bombayı yerleştiren Şeyhmus A. ifadesinde eylemin detaylarını tek tek anlattı:

            Nusaybin'de yaşanan hendek olaylarında ölen ağabeyim Abdullah A.'nın arkadaşı Fırat İlhan, Suriye'ye ait bir numaradan beni aradı.

                Ağabeyimin intikamını neden almadığımı, yardımcı olabileceğini ve para verebileceğini söyledi. Para istemediğimi ancak eylemi gerçekleştirebileceğimi söyledim. Bombayı göndereceğini söyledi. Eylem kararını Serhat D.'ye anlattım.

                ÇALILARDA SAKLADIK
                Abdülkerim ile Fırat İlhan'ın tarif ettiği yere gittik. Bir erkek şahıstan mavi poşet aldım. Poşeti Abdülkerim'e verirken içinde bomba olduğunu söyledim. Kullandığımız motosiklet çok ısındığı için Azem'i çağırdık. 4 Aralık'a kadar Serhat D.'nin ikamet ettiği binanın bahçesinde, çalılıklar arasına bombayı gizledik. Bombayı Serhat D. ile her gün kontrol ettik.

                BOMBA KUMANDASINI DEREYE ATTIM
                Serhat D. gözcülük yaparken, bombayı polisin aracına yerleştirip etkin hale getirdim. Bombayı koyduğumuz poşeti de yaktık. Serhat D.'nin bombanın tespit edildiğini söylemesi üzerine, bombanın uzaktan kumandasını dereye attım.

                    ÜÇÜ TUTUKLANDI BİRİ GÖZALTINDA
                    Sabah'ta yer alan habere göre, teröristlerden Şeyhmus A,, Abdülkerim A. ve Azem D. polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Şeyhmus A. ile birlikte bombayı yerleştiren Serhat D.'nin sorgusu ise sürüyor.

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                    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bombalı suikast girişimi böyle çöktü! Saldırı için o ismi özellikle seçtiler
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