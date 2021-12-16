Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bombalı suikast girişimi böyle çöktü! Saldırı için o ismi özellikle seçtiler

AYRINTILARA ORTAYA ÇIKTI
Terör örgütü PKK'nın Erdoğan'ı ve sivilleri hedef alan saldırı planının deşifre edilmesine ilişkin ayrıntılara ulaşıldı.
AYRINTILARA ORTAYA ÇIKTI
Terör örgütü PKK'nın Erdoğan'ı ve sivilleri hedef alan saldırı planının deşifre edilmesine ilişkin ayrıntılara ulaşıldı.
Yapılan incelemede mıknatısla araca tutturulmuş bomba düzeneği tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mardin Emniyet Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
AĞABEYİMİN ARKADAŞI ARADI
Bombayı yerleştiren Şeyhmus A. ifadesinde eylemin detaylarını tek tek anlattı:
Nusaybin'de yaşanan hendek olaylarında ölen ağabeyim Abdullah A.'nın arkadaşı Fırat İlhan, Suriye'ye ait bir numaradan beni aradı.
Ağabeyimin intikamını neden almadığımı, yardımcı olabileceğini ve para verebileceğini söyledi. Para istemediğimi ancak eylemi gerçekleştirebileceğimi söyledim. Bombayı göndereceğini söyledi. Eylem kararını Serhat D.'ye anlattım.
ÇALILARDA SAKLADIK
Abdülkerim ile Fırat İlhan'ın tarif ettiği yere gittik. Bir erkek şahıstan mavi poşet aldım. Poşeti Abdülkerim'e verirken içinde bomba olduğunu söyledim. Kullandığımız motosiklet çok ısındığı için Azem'i çağırdık. 4 Aralık'a kadar Serhat D.'nin ikamet ettiği binanın bahçesinde, çalılıklar arasına bombayı gizledik. Bombayı Serhat D. ile her gün kontrol ettik.
BOMBA KUMANDASINI DEREYE ATTIM
Serhat D. gözcülük yaparken, bombayı polisin aracına yerleştirip etkin hale getirdim. Bombayı koyduğumuz poşeti de yaktık. Serhat D.'nin bombanın tespit edildiğini söylemesi üzerine, bombanın uzaktan kumandasını dereye attım.
ÜÇÜ TUTUKLANDI BİRİ GÖZALTINDA
Sabah'ta yer alan habere göre, teröristlerden Şeyhmus A,, Abdülkerim A. ve Azem D. polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Şeyhmus A. ile birlikte bombayı yerleştiren Serhat D.'nin sorgusu ise sürüyor.