Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bombalı suikast girişimi böyle çöktü! Saldırı için o ismi özellikle seçtiler

ÇALILARDA SAKLADIK

Abdülkerim ile Fırat İlhan'ın tarif ettiği yere gittik. Bir erkek şahıstan mavi poşet aldım. Poşeti Abdülkerim'e verirken içinde bomba olduğunu söyledim. Kullandığımız motosiklet çok ısındığı için Azem'i çağırdık. 4 Aralık'a kadar Serhat D.'nin ikamet ettiği binanın bahçesinde, çalılıklar arasına bombayı gizledik. Bombayı Serhat D. ile her gün kontrol ettik.