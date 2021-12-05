Fox TV spikeri Gülbin Tosun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tuzaklanan bomba ne yazık ki patlamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde görevlendirilen bir polis memurunun özel aracının altına uzaktan kumanda ile kontrol edilen el yapımı patlayıcı (EYP) patlayıcı düzeneği yerleştirildiği ortaya çıktı.
2 polis memurunun aracın altındaki düzeneği son anda fark etmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı.
Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
FOX'TAN SKANDAL
Algı ve yalan haberlerler Türkiye'nin huzuruna kasteden haberler yapan FOX TV'de bir skandala imza atıldı.
Hafta sonu ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun'un Başkan Erdoğan'ın hedef alındığı olayı aktarırken kullandığı ifadeler tepki çekti.