Fox TV spikeri Gülbin Tosun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tuzaklanan bomba ne yazık ki patlamadı

"NE YAZIK Kİ PATLAMADAN İMHA EDİLDİ"

Tosun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki programında görevli bir polis memurunun aracının altına düzenlenmiş bir bomba düzeneği bulundu. Ne yazık ki o bomba patlamadan imha edildi" şeklinde ifadeler kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Tosun'un dili sürçmüş gibi görünse de bu durum sosyal medyada 'bilinç altının dışa vurumu' olarak yorumlandı ve tepkilerin odağı oldu.