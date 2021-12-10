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    • Güncel
    • 10.12.2021 15:08
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    • 10.12.2021 15:17
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    Başkan Erdoğan'a bombalı suikast girişimi olayında son dakika gelişmesi! Yakalanan teröristler itiraf etti

    Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edilmiş, teröristlerin Başkan Erdoğan'ın mitingini hedef aldığı belirlenmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Mardin Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti." denildi.

    Erdoğan’a bombalı suikast girişiminde son dakika

    Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde bir aracın altına yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatıp infial yaratmayı planlayan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu.

    Erdoğan'a bombalı suikast girişiminde son dakika



    Mardin Nusaybin'de Siirt'teki mitingde görevlendirilen polisin özel aracına yerleştirilen bombanın, 1,5 kilo ağırlığında ve C-4 plastik patlayıcı olduğu tespit edilmişti.



    SON DAKİKA GELİŞMESİ: İTİRAF ETTİLER
    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Mardin Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti." denildi.

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