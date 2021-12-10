Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde bir aracın altına yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatıp infial yaratmayı planlayan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu.



Erdoğan'a bombalı suikast girişiminde son dakika





Mardin Nusaybin'de Siirt'teki mitingde görevlendirilen polisin özel aracına yerleştirilen bombanın, 1,5 kilo ağırlığında ve C-4 plastik patlayıcı olduğu tespit edilmişti.





SON DAKİKA GELİŞMESİ: İTİRAF ETTİLER

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Mardin Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti." denildi.