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    • 14.12.2021 12:36
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    Başkan Erdoğan’ın Siirt mitingi EYP'yle kana bulanmak istenmişti! Telefon düzenekli bomba ilk kez görüntülendi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt programında görevli sivil polisin aracının altına konulan bomba imha edilmişti. A Haber o bomba düzeneğine ulaştı. Haberin detayları...

    Başkan Erdoğan’a karşı yapılan bomba görüntülendi...

    Başkan Erdoğan'a bombalı suikast girişiminde ses getiren bir gelişme yaşandı. Sivil polisin aracının altına konulan bomba nasıl hazırlandı? Detaylar ilk kez A Haber'de ekranlara geldi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt programında görevli sivil polisin aracının altına konulan bomba imha edilmişti. A Haber o bomba düzeneğine ulaştı. Detayları A Haber'den Kerim Ulak aktardı.

    İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'A SUİKASTTA KULLANILMAK İSTENEN BOMBA DÜZENEĞİ

    MIKNATISLI EYP

    Bölgeden gelen son görüntüleri ilk kez ekranlara getiriyoruz. İşte o düzenek. C4 tipi el yapımı patlayıcı düzeneği.

    Ulak, "Mıknatıslı bir EYP kullanılmış. Bu patlayıcı Suriye'den getirildi teröristler tarafından. Tuşlu telefon sistemiyle çalışıyor. Kulaklık jakından çıkış alınmış bir sistem." ifadelerini kullandı.

    DEVRE KARTI KULLANILMIŞ

    Devre kartında özel bir patlayıcı aparatı kullanılmış. Aç ateşle ve emniyete al 3-8 ve 2 rakamlarının yer aldığı bir devre kartı kullanılmış.

    NASIL ÇALIŞIYOR?

        Telefon arandığında birinci çalmada bu EYP'nin üzerine yerkeştirilen tuşlu telefon otomatik olarak açılıyor. Ve aranan telefonda ikinci aramada 3'e basılınca sistem harekete geçiyor. Yine 8'e basılınca da patlayıcı düzeneği infilak ediyor. Yani aranan telefon uzaktan bir telefon aranmasıyla harekete geçirilerek infilak ettiriliyor.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN SİİRT MİTİNGİNDE GÖREVLİ POLİSİN ARACINA BOMBA YERLEŞTİRDİLER

        Başkan Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde bomalı suikast girişimi yapıldığı ortaya çıkmıştı. Miting için görevlendirilen bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği son anda fark edilmişti.

        Erdoğan'ın Siirt'teki programını hedef almak maksadı ile yerleştirildiği düşünülen bombayı polis memurunun dikkati ortaya çıkarmış, büyük bir saldırının önüne geçilmişti.

        İÇİŞLERİ DUYURDU: BOMBAYI YERLEŞTİRDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

        İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

            Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı.

            Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

            FETÖ VE PKK İŞBİRLİĞİ!

            Konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "FETÖ-PKK işbirliği ile gerçekleştirilen bir terör saldırısıydı" ifadelerini kullandı.

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