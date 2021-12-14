Başkan Erdoğan’ın Siirt mitingi EYP'yle kana bulanmak istenmişti! Telefon düzenekli bomba ilk kez görüntülendi

Başkan Erdoğan'a bombalı suikast girişiminde ses getiren bir gelişme yaşandı. Sivil polisin aracının altına konulan bomba nasıl hazırlandı? Detaylar ilk kez A Haber'de ekranlara geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt programında görevli sivil polisin aracının altına konulan bomba imha edilmişti. A Haber o bomba düzeneğine ulaştı. Detayları A Haber'den Kerim Ulak aktardı.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'A SUİKASTTA KULLANILMAK İSTENEN BOMBA DÜZENEĞİ
MIKNATISLI EYP
Bölgeden gelen son görüntüleri ilk kez ekranlara getiriyoruz. İşte o düzenek. C4 tipi el yapımı patlayıcı düzeneği.
Ulak, "Mıknatıslı bir EYP kullanılmış. Bu patlayıcı Suriye'den getirildi teröristler tarafından. Tuşlu telefon sistemiyle çalışıyor. Kulaklık jakından çıkış alınmış bir sistem." ifadelerini kullandı.
DEVRE KARTI KULLANILMIŞ
Devre kartında özel bir patlayıcı aparatı kullanılmış. Aç ateşle ve emniyete al 3-8 ve 2 rakamlarının yer aldığı bir devre kartı kullanılmış.
NASIL ÇALIŞIYOR?