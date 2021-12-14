Başkan Erdoğan’ın Siirt mitingi EYP'yle kana bulanmak istenmişti! Telefon düzenekli bomba ilk kez görüntülendi

Ulak, "Mıknatıslı bir EYP kullanılmış. Bu patlayıcı Suriye'den getirildi teröristler tarafından. Tuşlu telefon sistemiyle çalışıyor. Kulaklık jakından çıkış alınmış bir sistem." ifadelerini kullandı.

DEVRE KARTI KULLANILMIŞ

Devre kartında özel bir patlayıcı aparatı kullanılmış. Aç ateşle ve emniyete al 3-8 ve 2 rakamlarının yer aldığı bir devre kartı kullanılmış.

NASIL ÇALIŞIYOR?