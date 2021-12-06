Başkan Erdoğan'a bombalı tuzakta Suriye detayı! Yeni bilgiler ortaya çıktı: C4 düzeneğini çivi ile desteklediler







SURİYE'DEN GETİRİLEN BOMBALARLA BENZERLİK TAŞIYOR

Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda Suriye'den PKK/YPG'li teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen patlayıcının benzerlik taşıdığı tespit edildi.