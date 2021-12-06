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    • 06.12.2021 07:02
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    • 06.12.2021 07:21
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    Başkan Erdoğan'a bombalı tuzakta Suriye detayı! Yeni bilgiler ortaya çıktı: C4 düzeneğini çivi ile desteklediler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bombalı tuzak önlendi. Gelen bilgilere göre polis memurunun aracındaki düzenek etkisiz hale getirilmişti. Gelen son dakika haberine göre polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen 1.5 kilo ağırlığındaki patlayıcının teröristler tarafından Suriye'den getirildiği belirlendi.

    Erdoğan’a bombalı tuzakta Suriye detayı!

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipteki polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen 1.5 kilo ağırlığındaki patlayıcının teröristler tarafından Suriye'den getirildiği belirlendi.

    MOBESE KAMERALARI İNCELENDİ
    Suriye sınırındaki Nusaybin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirilmişti.

    Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaparken MOBESE kamera görüntüleri de incelemeye alındı.




    ÇİVİLERLE DESTEKLENMİŞ
    1.5 kilogram ağırlığında olan C-4 patlayıcının, şarapnel etkisini arttırmak amacıyla çivi gibi materyalle desteklendiği belirlendi.




        SURİYE'DEN GETİRİLEN BOMBALARLA BENZERLİK TAŞIYOR
        Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda Suriye'den PKK/YPG'li teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen patlayıcının benzerlik taşıdığı tespit edildi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, polis ekipleri, patlayıcının PKK/ YPG'li teröristler tarafından Suriye'den getirilerek polis memurun aracına yerleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan, polis memurunun Başkan Erdoğan'ın mitinginde görevli olduğunu teröristlerin bilip bilmediği de araştırılıyor.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'a bombalı tuzakta Suriye detayı! Yeni bilgiler ortaya çıktı: C4 düzeneğini çivi ile desteklediler
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