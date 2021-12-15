Aşiret çocuğu Özgür Demirtaş, Rolex saatin fiyatı arttığı için mi öfkeli? İşte CNN Türk canlı yayınında yaşananlar...

Demirtaş, daha sonra yayına bağlanıp yarım saat aralıksız konuştu ve telefonu kapattı. Cevizoğlu, Özgür Demirtaş'ın ardından ise bu sefer "Yaklaşık 29 dakika aralıksız konuştu.

Ben sözümü söylerim giderim dediği zaman kendi paradoksunu üretmiş oluyor. Nedir kendi paradoksu? Ekonomide tek adam dönemlerinde Çin'den söz ederken diktatör yönetimlerinde olur diyor. Burada ben konuşup gidiyorum dediği zaman kendisi de diktatörce bir konuşma yapmış ve kendisine soru sorulmasını istememiş olur." dedi.

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