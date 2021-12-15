Aşiret çocuğu Özgür Demirtaş, Rolex saatin fiyatı arttığı için mi öfkeli? İşte CNN Türk canlı yayınında yaşananlar...

Sosyal medya ünlüsü olarak kamuoyunda adını duyuran Prof. Dr. Özgür Demirtaş birkaç yıl önce yüzbinlerce liralık Rolex marka saatiyle devamlı fotoğraf çektirmesiyle gündem olmuştu.
Şanlıurfa'nın Hadidi aşiretine mensup Demirtaş, bundan 3 yıl önce marka saatini öne çıkardığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Kullanıcılar o dönem kendisinin para ve gösterişle statü devşirmeye çalıştığını ifade etmişti.
DOĞAL GAZ KEŞFİNİ DAHİ KÖTÜLEDİ
Öte yandan hükümet aleyhine paylaşımlarıyla bilinen Demirtaş Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda bulunan 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomiye fayda sağlamayacağını, "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir bidon petrol, bir tane damak çikolata bile etmiyor..." ifadeleriyle kötüleyerek kamuoyu algısını yönetmek istemişti.