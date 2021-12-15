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    • 15.12.2021 11:22
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    Fatih'te can pazarı: Pencereden atladılar!

    Son dakika haberi! İstanbul Fatih'te bir ganyan bayiinde çıkan yangın, bitişiğindeki dairelere sıçradı. Dairelerde mahsur kalan 10 kişiden bazıları camdan atlarken, bazıları demir korkuluklar kırılarak kurtarıldı. Mahsur kalanların 3'ü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    AJANSLAR
    Fatih’te can pazarı: Pencereden atladılar!

    Fatih Kızılelma Caddesi'nde bulunan bir ganyan bayiinde, saat 09.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ganyan bayiinin yanında ve arkasında bulunan dairelere de sıçradı. Yabancı uyruklu bir aile, yaşadıkları dairede mahsur kaldı. Vatandaşlar tarafından pencerelerdeki demir korkulukların kırılmasıyla aile, camdan atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile yangının sıçradığı dairelerde mahsur kalan 7 kişi daha kişi kurtarıldı. Dumanlardan etkilenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Fatih'te can pazarı: Pencereden atladılar!

    PENCEREDEN ATLADILAR
    Öte yandan yaşadıkları dairede mahsur kalan yabancı uyruklu ailenin camdan atlayarak kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, mahsur kalan kişiler, korkuluklarının kırıldığı pencerelerden atlıyor.



        BENİM EVİM DE YANABİLİR
        Yanan ganyan bayinin yanında evi bulunan bir kadın, "Benim evimin bitişiğindeki ganyan bayi yandı. Bir bağrışmalar duydum. İnsanlar mahsur kaldı. Camların demirini kırıp 2-3 kişi kurtardık. Benim evim ahşap. Oradan sirayet ederse benim evim de yanabilir. Elim ayağım kesildi. Mahsur kalanları çıkardık. Ambulans aldı. Boğuluyordu. Demiri kırıp çıkardılar" ded

        "ŞAKA YAPIYORLAR SANDIK"
        Yangından kurtarılan Mehmet Özer, "Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Yatıyorduk. İtfaiye ekipleri geldi, yangın olduğunu söylediler. Şaka yapıyorlar sandık. Çok şükür kurtulduk" diye konuştu.

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