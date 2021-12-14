Bir tetikçinin ifşası! Wall Street Journal muhabiri Jared Malsin'ın tek derdi Erdoğan ve Türkiye'yi karalamak





MUHALEFETE GÖZ KIRPTILAR

Haberde, "İktidar partisine desteğin anketlerde düşük olması Türkiye'deki muhalefeti Erdoğan ve hükümetini yenmek için umutlandırdı. Muhalefet Erdoğan'ı yenmek için 6 partilik bir ittifak oluşturdu ve AKP'den ayrılan iki ismin partisinden de faydalanacaklar" yorumu yapılarak muhalefete göz kırpıldı.







YANDAŞ BASIN BALIKLAMA ATLIYOR

WSJ'ın her operasyonel haberine CHP yandaşı basının balıklama atlaması dikkat çekiyor. ABD tetikçisi WSJ, Sözcü gibi gazeteler tarafından "ABD'nin saygın gazetesi" olarak yansıtılıyor, Türkiye karşıtı haberlere jet hızıyla manşetten yer veriliyor.





TÜRKİYE'DEKİ ABD TETİKÇİSİ: JARED MALSIN

Wall Street Journal'ın İstanbul'daki tetikçisi Jared Malsin isimli bir muhabir. Habercilik etiğinden fersah fersah uzak olan bu ismin tek görevi var: Türkiye ve Erdoğan'ı karalamak. Öyle ki Jared Malsin'ın gerek Twitter hesabında gerekse WSJ'deki sayfasında yer alan tüm makaleleri sahibi olduğu ABD'nin siparişiyle yaptığı operasyonel haberler. İşte Malsin'i ele veren operasyonel haberler zinciri: