Bir tetikçinin ifşası! Wall Street Journal muhabiri Jared Malsin'ın tek derdi Erdoğan ve Türkiye'yi karalamak

Medya, bir yandan halkın haber alma özgürlüğüne hizmet ederken bir yandan da baronların elinde bir silah olarak kullanılıyor. Bunun birçok örneğini özellikle Batı tarafından fonlanan yayın kuruluşlarının Türkiye odaklı haberlerinde görmek mümkün.
WSJ SABAH AKŞAM ERDOĞAN'I KARALIYOR
Operasyoncu medyanın başını çeken kuruluşlardan bir tanesi de ABD'li Wall Street Journal. Erdoğan'ın faize savaş açması sonrası hazımsızlık yaşayan WSJ, Türkiye karşıtı haberlerinin sayısını arttırdı.
Son olarak "Türk Lirası düşerken, Erdoğan'a destek kendi memleketinde bile dibe düştü" başlıklı algı kokan haberde ülke ekonomisi karalandı, Erdoğan hedef gösterildi, manipülatif bilgilere yer verildi.
MANİPÜLATİF RAKAMLAR, SİPARİŞ ANKETLER ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
Makalede, "Karadeniz'in sahil kenti Rize'deki çay üreticileri TL'nin değer kaybı ve artan enflasyondan çok sert etkilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz sahilindeki memleketinde yaşayanlar gıda, akaryakıt fiyatlarını artıran ekonomik kriz sonrasında şehrin favori evladının liderliğini sorguluyor" ifadeleriyle dayanaksız yorumlara yer verildi. Gazetecilik etiğinden uzak makalede, habercilik değil, operasyon medyacılığı yapıldı.
Haberde CHP yönetiminin para karşılığı yaptırdığı sipariş anketler üzerinden yola çıkılarak AK Parti'nin ve Başkan Erdoğan'ın oylarının hızla eridiği yalanına yer verildi.
Gazete, "Bu kriz, Erdoğan'ın yaklaşık 20 yıldır oy tabanını oluşturan düşük gelirli ve orta sınıf Türklerin öfkesini çekti ve yapılan anketlere göre rekor seviyede Erdoğan'dan uzaklaşıyorlar" yorumunu yaptı.